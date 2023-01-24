SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e tarihi çağrı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e tarihi çağrı!

24.01.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, resmi internet sitesinden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e tarihi bir çağrıda bulundu. Koç, yayımlanan açıklamada "Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e tarihi çağrı!

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Başkan Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e açık bir çağrıda bulundu.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, başkan Ali Koç'un, "Bu doğrultuda sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum." sözleri yer aldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba sözler ve Aboubakar açıklaması! Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba sözler ve Aboubakar açıklaması!

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN O AÇIKLAMA:

"19 Ekim 2022: "MHK Başkanı Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesi. Kendisinin görevden alınmasını istiyoruz!"

20 Ekim 2022: "Bu kurguyu yapanın başına yıkarız", Her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız.

23 Ekim 2022: "Biz bu ligi bitirtmeyiz"

20 Ocak 2023: "Biz PFDK Başkanı'nın cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor."

21 Ocak 2023: Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı kimliğini kullanarak TFF ile birebir görüşmeler yapıyor

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve yöneticilerinin başrolde olduğu kamuoyu önünde yaşanan bu tiyatro ve arka planda yaşanan bilinmezler!

Başta TFF, kurulları ve spor medyası olmak üzere futbol paydaşları üzerinde oluşturulan baskı, ekranlara gönderilen mesajlar, kadrolu yorumcular üzerinden yapılan algılar, sosyal medyada oluşturulan suni gündemler, iftiralar, algı operasyonları…

Adalet, adil rekabet ve hak arayışı kisvesi altında yapılan tüm bu ahlak ve mantık dışı yaklaşım hâlihazırda çok ciddi sıkıntıları olan Türk futboluna daha da zarar vermektedir.

Bununla beraber toplumumuza ekilen nefret tohumları geri dönülemez izlere sebep olmaktadır. Buna bir son vermenin zamanı gelmiştir.

Şahsınıza açık, net ve mertçe bir çağrı yapıyorum:

Gerçekten adalet, adil rekabet ve hakkaniyet arayışınız varsa,

Attığınız adımları savunduğunuz gibi Türk futbolunun marka değeri için yapıyorsanız,

Tüm kamuoyu önünde kim haklı kim haksız kim doğruları söylüyor kim söylemiyor kamuoyu tarafından bilinmesinin zamanı gelmiş ve geçmiştir.

Bu doğrultuda sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum.

Unutmayın ki bize göre mesnetsiz size göre gerçek olduğunu savunduğunuz tüm bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz.

Bu konuda sizden yer, zaman ve mecra bilgisi beklediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Ali Koç
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba sözler ve Aboubakar açıklaması!Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba sözler ve Aboubakar açıklaması!
Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!
16 yaşındaki Yasin Özcan tarihe geçti!16 yaşındaki Yasin Özcan tarihe geçti!
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç son dakika fenerbahçe ak galatasaray başkan tff, iyet da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

EYT'de prim borçları için yapılandırma olacak mı? Bakan Bilgin'den net yanıt

EYT'de prim borçları için yapılandırma olacak mı? Bakan Bilgin'den net yanıt

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sezonun ilk transfer çalımı geldi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a sezonun ilk transfer çalımı geldi

Adana Demirspor, Süper Lig devlerinin bir türlü yapamadığını yaptı!

Adana Demirspor, Süper Lig devlerinin bir türlü yapamadığını yaptı!

Süper Lig ekibi G.Saray'dan resmen istedi!

Süper Lig ekibi G.Saray'dan resmen istedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Fiyatı 1221 TL'ye düştü! Hızlı, etkili ve doğal temizlik için...

Fiyatı 1221 TL'ye düştü! Hızlı, etkili ve doğal temizlik için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.