Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'dan vazgeçti

Uzun süredir golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan Burak Yılmaz'ın transferinden vazgeçildi. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler sebebiyle yıldız oyuncunun gündemden düştüğü öğrenildi.

Bir süredir yönetimin aleyhinde protestolarda bulunan taraftarların, Sivasspor maçında daha yüksek sesle Fikret Orman ve ekibine tepki göstermesinin de payı büyük. Yönetim, Burak Yılmaz'ı istemeyen taraftarı kızdırmamak ve daha fazla tepki almamak için golcü oyuncunun transferinden vazgeçti. Bir başka önemli etken ise yıldız oyuncunun yüksek yıllık ücreti. Trabzonspor'dan yılda 3,5 milyon avro kazanan golcü futbolcunun maliyeti, hâlihazırda ekonomik kriz yaşayan, Tolgay Arslan'ı kadro dışı bırakan, Babel'le de anlaşamayan yönetimi zora soktu. Başakşehir'in de Burak Yılmaz için 3,5 milyon avroyu vermeye hazır olması golcü ismin Beşiktaş için indirime gitmesini de engellemiş oldu.

CENK VE MARİO HAZIR

Yöneticilerden şu anda Burak Yılmaz'ı isteyen kimsenin olmadığı, hatta sık sık golcü oyuncu hakkında olumlu açıklamalar yapan Fikret Orman'ın dahi bu transferden vazgeçtiği öğrenildi. Özellikle Bursaspor maçında Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Ünal Karaman'a ve taraftarlara yaptığı hareketler de Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ın gündeminden iyice düşmesine sebep oldu.