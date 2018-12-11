Beşinci kattan düşen çocuğu taksiciler kurtardı

Dağıstan’ın başkenti Mahaçkale’de yaşanan olayda bir kadın çocuğunu evde bırakıp markete alışveriş yapmaya gitti. Bu sırada açık pencereye yönelen 3 yaşındaki kız çocuğu açık pencerenin önünde oynamaya başladı. Çocuğu görüp apartmanın altında bekleyen 2 taksici çocuğun düşmek üzere olduğunu fark etti. Apartmanın altında çocuğu gözleyen taksiciler çocuğun dengesini kaybetmesiyle kollarını açarak kurtarmaya çalıştı.

TAKSİCİLERİN KUCAĞINDAN DÜŞTÜ HAFİF YARALANDI

17 kilogram ağırlığında olan 3 yaşındaki kız çocuğu 5. kattan aşağıya düşünce taksiciler kollarını açarak engel olmaya çalıştı. Taksici Tagir Magomedov ve arkadaşı çocuğu kucağından düşürdü. Yere düşen çocuk olayda hafif yaralandı. Taksicilerin düşme şiddetini yavaşlattığı için çocuğun ölümden döndüğü belirtildi. Taksiciler tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu her ihtimale karşı sadece müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

(İHA)

