MAGAZİN
  4. "Best Of Rumeli" ödülleri 2 Mart'ta verilecek

"Best Of Rumeli" ödülleri 2 Mart'ta verilecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

"Best Of Rumeli" ödülleri 2 Mart'ta verilecek

İSTANBUL (AA) - "Best Of Rumeli" ödülleri, 2 Mart'ta sahiplerini bulacak.

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanlığı tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek ödül törenine ilişkin detaylar, düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan, toplantıda yaptığı konuşmada, Anadolu ve Rumeli arasında köprü kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Balkan ve Rumeli camiasının gurur duyduğu en önemli etkinliklerden birini yaptıklarını ifade eden Atakan, "Rumeli toplumu atasına, bayrağına ve vatanına en sadık toplumdur. Rumeli'den ne bir terörist ne bir anarşist çıkar. Bizlerden çıksa çıksa Aliya İzetbegoviç, Mustafa Kemal gibi liderler çıkar. Rumeli'de yaşayan soydaşlarımız ise bir cami ile dinini, bir mektep ile dili koruyan insanlardır." diye konuştu.

Atakan, geçen yıl 257 bin kişinin ödüller için oy kullandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Etkinliğimiz yıllar geçtikçe Rumeli ve Balkan kimliğine sahip olan birçok vatandaşımız tarafından ayrı bir anlam kazanmıştır. Geçtiğimiz senelerde gerçekleştirdiğimiz bu ödül töreni sayesinde ulusal anlamda büyük başarılara imza attık. Bundan sonraki hedefimiz ise bu organizasyonu yurt dışına taşımak olacak."

Genel Koordinatör Perihan Kılınç ise her yıl artan bir ilgi olduğunu ve büyük bir titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Sanılandan daha kalabalık olduğumuzu göstermek istedik. Kategorilerimiz arasında yerel değerlerimizin ayrı bir yeri var ve olacak. Bizim isteğimiz, Rumeli kökenli bütün değerleri bünyemize katıp ulusal camianın dikkatine sunmak. Rumeli’nin enlerinin seçildiği ödül törenimizin oylamaları başladı. 15 Şubat'a kadar www.bestofrumeliodulleri.com internet adresinden oylamalar devam edecek. Oylamalar sonucu seçtiğimiz isimlere ise hem hemşehrimiz hem de önderimiz Mustafa Kemal Atatürk heykellerini taktim ettik. Bu sene de bu geleneği sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ödül töreninin mimarlarından, sunucu Yusuf Emin ise "Best Of Rumeli" ödüllerinin, Türkiye'yle Balkanlar'ın yakınlığını gösterdiğini dile getirdi.

"Best Of Rumeli" ödül töreninde akademisyen, yazar, gazeteci, radyocu, televizyon programcısı, film, ses sanatçısı, oyuncu, modacı, sporcu gibi birçok kategoride ödül verilecek.

Etkinlik kapsamında Balkanlar'dan gelen 2 sanatçıya da özel ödül takdim edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Stand-Up’çı  Cem İşçiler, İKÜ’deStand-Up’çı  Cem İşçiler, İKÜ’de
Sarıkamış’ın ayak sesi ‘Beyaz Hüzün’ filmi 600 gençle buluştuSarıkamış’ın ayak sesi ‘Beyaz Hüzün’ filmi 600 gençle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Best of Rumeli, Kamuran Atakan, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu,

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

F.Bahçe'de şok istifa!

F.Bahçe'de şok istifa!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 yıl sonra Başakşehir Sahnesi'nde buluştular

24 yıl sonra Başakşehir Sahnesi'nde buluştular

Adıyaman'da öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi

Adıyaman'da öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi

Heldef, 'Balkan Derneği Ödül Töreni'ni yurt dışına taşımak

Heldef, 'Balkan Derneği Ödül Töreni'ni yurt dışına taşımak

Ünlü Stand-upçı Cem İşçiler, İKÜ’de

Ünlü Stand-upçı Cem İşçiler, İKÜ’de

6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı

6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı

Stand-Up’çı  Cem İşçiler, İKÜ’de

Stand-Up’çı  Cem İşçiler, İKÜ’de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.