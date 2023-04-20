Beştaş nasıl yazılır, beştaş yazımı nasıl olmalıdır? Beştaş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir oyun olan beştaş, iki kelimin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir birleşik sözcüktür. Bu kelimenin yazılışı sırasında ayrı mı yoksa birleşik mi olması gerektiği kafaları karıştırmaktadır. Doğru yazılışını öğrenmeyen kişiler ise imla hatasına neden olarak Türkçeyi yanlış kullanmaktadır. TDK’de yer alan kuralları öğrenerek bu kelimeyi yazı dilinde doğru bir şekilde kullanmak mümkün olur.

Beştaş nasıl yazılır?

Dilimizi doğru bir şekilde kullanmak isteyen kişiler, beştaş yazımı esnasında dikkat eder. Çünkü iki anlamlı kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu yeni sözcüklerin yazımı konusunda kurallar vardır. Beştaş da bu sözcüklere örnek olduğu için yazılışı sırasında insanların kafası karışabiliyor. Oyun olarak kullanılan beştaş kelimesi, her zaman birleşik yazılmalıdır. Bu sayede bir oyundan bahsedildiği anlaşılabilir. Ancak eğer 5 adet taştan bahsediliyorsa, beş taş şeklinde ayrı yazılması doğru olur. Bu durumda cümle içindeki kullanımına ve anlamına bakılarak kelimenin doğru yazılış şekline karar verilebilir.

Beştaş ayrı mı yazılır?

Beştaş bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı diye merak eden pek çok kişi vardır. İki kelimenin birleşmesiyle oluşan bu sözcük, bir oyun adı olarak kalıplaşmıştır. Bu durumda bitişik olarak yazılması doğru olur. Eğer beş taş şeklinde yazılırsa, oyun anlamında değil 5 adet taş anlamında kullanılır. Dolayısıyla anlatım bozukluğu ve anlam kayması gibi problemlere yol açar. Beş taş ve beştaş şeklinde kullanılabiliyor olsa da oyun anlamında yazıldığında bitişik olarak yazılmalıdır.

Beştaş yazımı ile ilgili örnek cümleler

Beştaş doğru yazılışı ile ilgili en net bilgiye TDK sayesinde ulaşmak mümkündür. Çünkü kelimelerin yazımı ve anlamı ile ilgili bu sözlükte kapsamlı bilgiler yer alır. Beştaş TDK kuralları göz önünde bulundurulduğunda, bu kelime doğru bir şekilde kullanılabilir. Yazı dilinde beştaş kelimesi oyun anlamında kullanıldığında her zaman bitişik yazılmalıdır. Beştaş doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler: