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Betty White'ın asistanı oyuncunun ölmeden son fotoğrafını paylaştı

19.01.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

80'li yılların ünlü dizisi Altın Kızlar ile tanınan Betty White, 31 Aralık 2021’de hayata veda etmişti. Ünlü oyuncunun asistanı 100'üncü doğum gününde, ölmeden son fotoğrafı yayınlandı.

Betty White'ın asistanı oyuncunun ölmeden son fotoğrafını paylaştı

Bir döneme damga vuran Altın Kızlar dizisinin Rose karakterine hayat vermesiyle Türkiye’de de hayran kitlesi edinen Betty White, dün 100 yaşına girdi. 100’üncü yaşına girmesine 17 gün kala hayatını kaybeden Amerikalı oyuncunun asistanı, White’ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı.

31 Aralık 2021’de hayata veda eden White’ın asistanı, oyuncunun Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Ben, Betty’nin asistanı Kiersten. Bu özel günde Betty’nin bu fotoğrafını paylaşmak istedim. 20 Aralık 2021’de çekilmişti. Sanırım onu son fotoğraflarından biri. O ışıldayan, güzel ve her zamanki gibi mutluydu. Bugün nazik şeyler yapan ve her gün dünyayı daha iyi bir yer yapan hepinize teşekkürler” notunu yazdı.

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Betty White
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