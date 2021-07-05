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Beyaz şarap soslu tavuk tarifi nasıl yapılır? İşte malzeme listesi

05.07.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz şarap sosu ile hazırlanan tavuk tarifi, hızlı ama bir o kadar da lezzetli bir menü çıkarmak isteyenler için ilk sırada tutacakları tarifler arasında yer alıyor. Beyaz şarap soslu tavuk tarifi, özellikle çalışan kişiler için kurtarıcı rol üstlenebilir. Peki beyaz şarap soslu tavuk tarifi hazırlarken nelere dikkat etmek, hangi malzemeleri bulundurmak gerekir? İşte kolayca aklınızda yer edeceğinden tarif defterine bile gerek duymadan hazırlayacağınız pratik beyaz şarap soslu tavuk tarifi...

Beyaz şarap soslu tavuk tarifi, hızlı hazırlanabilen kolay tarifi ile yemek bilmeyenlerin bile harikalar yaratabileceği bir lezzet. Yemek hazırlamaya fazla vakit ayıramayanlar için keyifle uygulayacakları bir tarif olan beyaz şarap soslu tavuk yemeği, her zaman elinizin altında bulunan malzemeleri ile de sizi zora sokmayacak bir yemek olacak. İşte unutamayacağınız pratik tavuk tarifi için ihtiyacınız olanlar...

BEYAZ ŞARAP SOSLU TAVUK TARİFİ

Malzemeler:

  • Tavuk göğsü,
  • Ayçiçek yağı,
  • Tereyağı,
  • Kuru soğan,
  • Beyaz şarap,
  • Tavuk suyu,
  • Tuz,
  • Karabiber

Yapılışı:

  • Tavuğun üzerine tuz ve karabiber ekleyin. Her yerine eşit şekilde dağılmasını sağlayın.
  • Ardından tavayı orta ateşte ısıttıktan sonra ayçiçek yağını ekleyin.
  • Yağ ısındıktan sonra tavuğun her iki yanını da 2-3 dakika kadar pişirin.
  • Ardından sosu hazırlamak için soğanı ince ince doğrayın.
  • Tavuğun yağının bulunduğu tavaya soğanlarınızı ekleyerek kavurun.
  • Rengi değiştikten sonra üzerine beyaz şarap ekleyerek 2 dakika kadar pişirin.
  • Ardından sosun içine tavuk suyu ekleyin. Koyu bir kıvam alana kadar karıştırın.
  • Üzerine tereyağ ilave ederek eriyene kadar sosunuzu karıştırarak pişirmeye devam edin.
  • Ardından hazırladığınız sosu süzgeçten geçirerek tavuğun üzerine dökün.

Not: Soğan seviyorsanız sosu süzgeçten geçirmeden de kullanabilirsiniz.

Yemeğiniz servise hazır. Afiyet olsun...

BEYAZ ŞARAP SOSLU TAVUK TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Beyaz şarap soslu tavuk tarifi yapılışında yemeğe lezzet veren unsur sos olduğundan beyaz şarap ile hazırlanan sosun doğru şekilde uygulanması önem taşır. Bu noktada bilinmesi gereken en önemli nokta ise şarabın içindeki alkolün uçtuğundan emin olana kadar pişirmektir. Bunu da sosun kıvamındaki koyulaşmasından anlayabilirsiniz.

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