Beyaz şarap soslu tavuk tarifi nasıl yapılır? İşte malzeme listesi

Beyaz şarap soslu tavuk tarifi, hızlı hazırlanabilen kolay tarifi ile yemek bilmeyenlerin bile harikalar yaratabileceği bir lezzet. Yemek hazırlamaya fazla vakit ayıramayanlar için keyifle uygulayacakları bir tarif olan beyaz şarap soslu tavuk yemeği, her zaman elinizin altında bulunan malzemeleri ile de sizi zora sokmayacak bir yemek olacak. İşte unutamayacağınız pratik tavuk tarifi için ihtiyacınız olanlar...
Malzemeler:
Yapılışı:
Not: Soğan seviyorsanız sosu süzgeçten geçirmeden de kullanabilirsiniz.
Yemeğiniz servise hazır. Afiyet olsun...
Beyaz şarap soslu tavuk tarifi yapılışında yemeğe lezzet veren unsur sos olduğundan beyaz şarap ile hazırlanan sosun doğru şekilde uygulanması önem taşır. Bu noktada bilinmesi gereken en önemli nokta ise şarabın içindeki alkolün uçtuğundan emin olana kadar pişirmektir. Bunu da sosun kıvamındaki koyulaşmasından anlayabilirsiniz.
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