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Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe verdi!

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DÜNYA  | 13.04.2019 00:21 | Son Güncelleme

ABD'de, Beyaz Saray önünde kendini ateşe vererek yaralanan kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe verdi!

Amerikan Gizli Servisinden yapılan açıklamada, "Beyaz Saray önündeki Pennsylvania Caddesi'nde elektronik tekerlekli sandalye tipi scooter kullanan bir kişi kendini ateşe verdi." denildi.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Bir süre yolun yaya ve araç trafiğine kapatıldığını ve olaya müdahale edildiğini duyuran Gizli Servis, bir süre sonra yaptığı yeni açıklamada ise "Kendini ateşe veren erkek yerel bir hastaneye sevk edildi, yaraları hayati tehlike taşımıyor." ifadesine yer verdi.

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Açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü de belirtildi.

Amerikan basınına yansıyan iddialarda ise söz konusu kişinin "ruh sağlığı problemleri" yaşadığı ve Başkan Donald Trump'a herhangi bir tehlike arz etmediği kaydedildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
abd beyaz saray intihar girişimi

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