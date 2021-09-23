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Beyaz Show'a katılan Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'ya seslendi! "Seni hep erkek hayal etmiştim"

23.09.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk oyuncu ve sunucu olan Uraz Kaygılaroğlu son dönemlerin popüler isimleri arasında yer alıyor. Sıkı bir diyet ve sporla fit görünüme kavuşan Kaygılaroğlu, 2014'te Melis İşiten'le evlenmiş ve bu evlilikten "Ada" isminde bir kız çocuk babası olmuştu. Beyaz Show'a katılan Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada Kaygılaroğlu'na seslendi. İşte detaylar...

Beyaz Show'a katılan Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'ya seslendi! "Seni hep erkek hayal etmiştim"

Uraz Kaygılaroğlu gerek oyunculuğuyla gerek özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Son dönemlerin başarılı oyuncuları arasında yer alan Uraz Kaygılaroğlu, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından kızı Ada Kaygılaroğlu ile sık sık paylaşım yapıyor. Beyaz Show'a konuk olan Kaygılaroğlu, kızı Ada'ya seslendi.

Beyaz Show'a katılan Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'ya seslendi!

"SENİ HEP ERKEK HAYAL ETMİŞTİM"

Beyaz Show'a konuk olan UrazKaygılaroğlu, Beyaz'ın teklif etmesi ile kızı Ada'ya seslendi. Kızı Ada ile geçirdiği keyifli vakitleri sık sık Instagram hesabından paylaşan Kaygılaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Seni hep erkek hayal etmiştim. Ama kız olduğun için o kadar mutluyum ki anlatamam. Hayatımda hiç böyle bir sevgi hissetmemiştim. Bana bunu hissettirdiğin için çok teşekkür ederim. Senin çok daha eşit çok daha özgür bir dünyada yaşayabilmen için elimden gelen her mücadeleyi vereceğim."

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1987 İstanbul doğumlu Uraz Kaygılaroğlu 34 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan Kaygılaroğlu, oyunculuk kariyeri boyunca birçok filmde rol aldı. Kaygılaroğlu 2014'te Melis İşiten ile evlendi ancak ikili 2019'da yollarını ayırma kararı aldı. Kaygılaroğlu'nun bu evlilikten "Ada" isminde bir kızı bulunuyor.

Beyaz Show'a katılan Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'ya seslendi!

URAZ KAYGILAROĞLU FİLMLERİ

  • Eltilerin Savaşı (2020) - Fatih
  • Karakomik Filmler (2019) - Ethem
  • Çakallarla Dans 5 (2018) - Sinan
  • Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim
  • Bamsı Beyrek (2016) - Bamsı Beyrek
  • Dönerse Senindir (2016) - Kurt
  • Nerde Kalmıştık (2009) (kısa film)
  • Ejder Kapanı (2009)
  • Mezuniyet (2009)

URAZ KAYGILAROĞLU DİZİLERİ

  • Üç Kuruş (2021) - Kartal
  • Sefirin Kızı (2019-2021) - Gediz Işıklı
  • Aynen Aynen (2019, 2021) - Emir
  • Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar
  • Masum Değiliz (2018) - Mert
  • Klavye Delikanlıları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)
  • Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney
  • Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt
  • Eski Hikâye (2013) - Ömer
  • Harem (2012) - Feminen Ağa
  • Pis Yedili (2011-2013) - Canburger
  • Es Es (2009-2010) - Fethi
  • Canını Sevdiğim İstanbul'u (2009) - Ferhat
  • Milyonda Bir (2008) - Berke
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Anahtar Kelimeler:
Uraz Kaygılaroğlu
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