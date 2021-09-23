Beyaz Show'a katılan Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'ya seslendi! "Seni hep erkek hayal etmiştim"

Uraz Kaygılaroğlu gerek oyunculuğuyla gerek özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Son dönemlerin başarılı oyuncuları arasında yer alan Uraz Kaygılaroğlu, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından kızı Ada Kaygılaroğlu ile sık sık paylaşım yapıyor. Beyaz Show'a konuk olan Kaygılaroğlu, kızı Ada'ya seslendi.

"SENİ HEP ERKEK HAYAL ETMİŞTİM"

Beyaz Show'a konuk olan UrazKaygılaroğlu, Beyaz'ın teklif etmesi ile kızı Ada'ya seslendi. Kızı Ada ile geçirdiği keyifli vakitleri sık sık Instagram hesabından paylaşan Kaygılaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Seni hep erkek hayal etmiştim. Ama kız olduğun için o kadar mutluyum ki anlatamam. Hayatımda hiç böyle bir sevgi hissetmemiştim. Bana bunu hissettirdiğin için çok teşekkür ederim. Senin çok daha eşit çok daha özgür bir dünyada yaşayabilmen için elimden gelen her mücadeleyi vereceğim."

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

30 Haziran 1987 İstanbul doğumlu Uraz Kaygılaroğlu 34 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan Kaygılaroğlu, oyunculuk kariyeri boyunca birçok filmde rol aldı. Kaygılaroğlu 2014'te Melis İşiten ile evlendi ancak ikili 2019'da yollarını ayırma kararı aldı. Kaygılaroğlu'nun bu evlilikten "Ada" isminde bir kızı bulunuyor.

URAZ KAYGILAROĞLU FİLMLERİ

Eltilerin Savaşı (2020) - Fatih

Karakomik Filmler (2019) - Ethem

Çakallarla Dans 5 (2018) - Sinan

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim

Bamsı Beyrek (2016) - Bamsı Beyrek

Dönerse Senindir (2016) - Kurt

Nerde Kalmıştık (2009) (kısa film)

Ejder Kapanı (2009)

Mezuniyet (2009)

URAZ KAYGILAROĞLU DİZİLERİ