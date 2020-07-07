MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beyaz Show başlayacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı!

Beyaz Show başlayacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 12:22 | Son Güncelleme

Türk televizyonlarının en uzun soluklu programlarından biri olan Beyaz Show, 2018 yılında sona ermişti. 1996'dan bu yana Kanal D'de ekrana gelen Beyaz Show'un bitmesi, programın sıkı takipçilerini üzerken, konu hakkında heyecanlandıran açıklama Beyazıt Öztürk'ten geldi. Peki Beyaz Show başlayacak mı? İşte Beyazıt Öztürk'ün açıklamaları ve detaylar...

Beyaz Show başlayacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı!

1996 yılında Kanal D'de yayın hayatına başlamasının ardından 2018 yılında ekranlara veda eden Beyaz Show, Türk televizyonlarının en uzun soluklu programlarından biri olarak dikkat çekiyordu. Neredeyse çeyrek asırdır ekranlarda Beyaz Show ile izleyici ile buluşan Beyazıt Öztürk bir süre dinlendikten sonra TV 8'de yayınlanan O Ses Türkiye adlı yarışma programında jüri üyesi olarak yer almıştı. Bu Beyazıt Öztürk hayranlarını mutlu etse de herkes Beyaz Show'un yeniden başlayıp başlamayacağını merak ediyordu.

Beyazıt Öztürk, Beyaz Show ile izleyicilerle bir araya gelmeyi özlediğini belirtse de programın yeniden başlayıp başlamayacağına dair bir bilgi yoktu.

Beyaz Show başlayacak mı?

Beyazıt Öztürk programın sıkı takipçilerinin beklediği gelişme konusunda geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Yeni normalleşme süreciyle birlikte Çeşme'ye tatile giden Beyazıt Öztürk, Beyaz Show hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Beyaz Show'un tekrarları Kanal D'de yayınlandığında izleyip çok duygulandı. Belki ekim sonu yeniden yapabiliriz" şeklinde yanıt verdi.

Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak?

Öztürk'ün ekim ayını tarih gösterdiği Beyaz Show'un hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İlk günden son programa kadar Kanal D'de ekrana gelen programın bu kez Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanabileceği konuşuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yine yakaladınız''Yine yakaladınız'
Madonna koltuk değneği ile çıplak poz verdiMadonna koltuk değneği ile çıplak poz verdi
Sosyal medyayı salladı!Sosyal medyayı salladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Madonna koltuk değneği ile çıplak poz verdi

Madonna koltuk değneği ile çıplak poz verdi

Mustafa Sandal ifade verdi: Defne Samyeli'ni onore ettim

Mustafa Sandal ifade verdi: Defne Samyeli'ni onore ettim

Tuba Büyüküstün 38 yaşına bastı: Hayatımda çok şey değişti

'Hayatımda çok şey değişti'

Birce Akalay: Yine yakaladınız!

'Yine yakaladınız!'

Demet Akalın'dan Hira'ya sansür!

Demet Akalın'dan Hira'ya sansür!

Chrissy Teigen silikonları çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

Silikonları çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.