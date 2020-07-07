Beyaz Show başlayacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı!

1996 yılında Kanal D'de yayın hayatına başlamasının ardından 2018 yılında ekranlara veda eden Beyaz Show, Türk televizyonlarının en uzun soluklu programlarından biri olarak dikkat çekiyordu. Neredeyse çeyrek asırdır ekranlarda Beyaz Show ile izleyici ile buluşan Beyazıt Öztürk bir süre dinlendikten sonra TV 8'de yayınlanan O Ses Türkiye adlı yarışma programında jüri üyesi olarak yer almıştı. Bu Beyazıt Öztürk hayranlarını mutlu etse de herkes Beyaz Show'un yeniden başlayıp başlamayacağını merak ediyordu.

Beyazıt Öztürk, Beyaz Show ile izleyicilerle bir araya gelmeyi özlediğini belirtse de programın yeniden başlayıp başlamayacağına dair bir bilgi yoktu.

Beyazıt Öztürk programın sıkı takipçilerinin beklediği gelişme konusunda geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Yeni normalleşme süreciyle birlikte Çeşme'ye tatile giden Beyazıt Öztürk, Beyaz Show hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Beyaz Show'un tekrarları Kanal D'de yayınlandığında izleyip çok duygulandı. Belki ekim sonu yeniden yapabiliriz" şeklinde yanıt verdi.

Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak?

Öztürk'ün ekim ayını tarih gösterdiği Beyaz Show'un hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İlk günden son programa kadar Kanal D'de ekrana gelen programın bu kez Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanabileceği konuşuluyor.

