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Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.03.2018 02:00 | Son Güncelleme

Beyaz Show'a konuk olan Ahmet Kural'a Beyaz'ın yaptığı Sıla göndermesi olay oldu. Ünlü şarkıcı Sıla'yla aşk yaşadıktan sonra ayrılan Ahmet Kural, Beyaz'ın Sıla göndermesini duyunca bir an dondu kaldı. Daha sonra ise Sie Liegt In Meinen Armen şarkısını söyleyerek durumu toparlamaya çalıştı.

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Kanal D ekranlarında Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show'un 9 Mart Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde kahkaha tufanı esti! Canlı yayınlanan Beyaz Show'a bu hafta Ailecek Şaşkınız filminin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy ile sevilen şarkıcı Candan Erçetin konuk oldu.

Sohbet sırasında, Beyaz 'Gurbette sıla hasreti zor tabi' diyerek Ahmet Kural'a baktı. Sıla'yla ayrılıkları magazin gündemini sarsan Ahmet Kural ise, bu gönderme karşısında şaşırdı. Ancak durumu kısa sürede toparlayan Ahmet Kural, Çalgı Çengi filminde seslendirdikleri Sie Liegt In Meinen Armen şarkısını söylemeye başladı.

BEYAZ, AHMET KURAL VE MURAT CEMCİR'DEN BALMUMU ŞAKASI!

Eskişehir'de balmumu müzesine giderek kamera şakası yapmak isteyen Beyazıt Öztürk, Ahmet Kural ve Murat Cemcir, gelen ziyaretçileri şaşkına çevirdi. Ziyaretçilerin balmumu olduğu düşünerek yakınlaşmalarıyla gelen hareketlenme, hem korku ve hem şaşkınlık bıraktı.

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beyaz show ahmet kural sıla beyazıt öztürk

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
filmin yarısında çıktım...
oyyy beyazz o bakışlara kurban oluruzz adam adammm
zeki adam hemen olayı başka yere çekti
Sadece gönderme yaptı,soramadı,denk getiremedi bir türlü!:)
vay yigidim vay sasirmis kalmis ya la
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