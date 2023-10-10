Beyaz Show geri mi dönüyor? Acun Ilıcalı büyük müjdeyi duyurdu!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, daha önce Beyaz Show'un ekranlara döneceğiyle ilgili bazı sinyaller vermişti. TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Acun Ilıcalı, Beyaz Show programının yeniden başlayacağına dair açıklamada bulundu.

Acun Ilıcalı, Beyaz Show’un yılbaşında ekranlara döneceğini dile getirdi. Ilıcalı, "Beyaz Show yılbaşında olacak. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var." sözleriyle müjdeyi paylaştı.

Heyecan uyandıran bu haberin ardından Beyaz Show'un Exxen'de mi yoksa TV8'de mi yayınlanacağı merak konusu oldu.



