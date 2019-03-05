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Beyaz TV'deki canlı yayında rahatsızlanan astrolog Nuray Sayarı hastaneye kaldırıldı

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 05.03.2019 02:45 | Son Güncelleme

Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey programında burç yorumları yapan astrolog Nuray Sayarı, canlı yayında rahatsızlandı. Ünlü astrolog hastaneye kaldırılırken, program ise yarıda kesildi.

Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var'da burç yorumları yapan astrolog Nuray Sayarı yorumlarını yaptığı sırada rahatsızlandı. İlk başta çikolata ile durumu idare etmeye çalışan Sayarı sonrasında rahatsızlığının devam etmesi nedeniyle canlı yayından ayrılmak zorunda kaldı.

Başak burcu ile ilgili detayları veren Nuray Sayarı, rahatsızlık yaşayınca yayına ara verilmesini talep etti. düşen Nuray Sayarı, hastanede tedavi altına alındı.

Gelişmelerin ardından canlı yayına ara verilirken, sunucu Nur Viral'den reklam dönüşü açıklama geldi. Nur Viral, "Size olan sorumluluk ve yayıncılık bilincimizle biz devam etmek istedik. Nuray Sayarı 'İyiyim, devam edebilirim' dedi. Yayına devam ediyorduk. Tam o sırada gerçekten hiç istenmeyen olaylar gelişti hastaneye kaldırıldı. Affınıza sığınıyoruz" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
nuray sayarı hayatta her şey var nur viral

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