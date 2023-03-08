Beyaz zıt anlamlısı nedir? Beyaz kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Beyaz sözcüğünün birden çok karşılığı vardır. Cümlelerde beyazın kendisi ve beyaza karşılık gelen kelimelerle zıt anlamlıları da çok kullanılır. Beyaz kelime anlamı itibarıyla aydınlık ve açık anlamlarına gelir. Bunun yanı sıra genellikle bir rengin karşılığı olan beyaz aynı zamanda bu renkten yapılmış şeyleri nitelemek için de kullanılır. Beyazın zıttı olan siyah kelimesi de birçok yerde karşımıza çıkar.

Beyazın zıt anlamlıları nedir?

Beyaz zıt anlamlısı olan sözcükler Türk Dil Kurumuna göre iki adettir. Beyaz kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler:

Kara,

Siyah

Beyaz kelimesi kendi anlamı dışında mecazi olarak da kullanılıyor. Beyazın zıt anlamlısı olan siyah da mecazi ve gerçek anlamlarıyla karşımıza çıkıyor. Özetle beyaz kelimesinin karşılığı olarak birçok kelime cümlenin durumuna göre kullanılabilir. Beyaz kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük siyah, kara ve karanlık gibi durumları ifade ediyor. Günlük yaşamda beyaz kelimesinin zıttı siyah ve karanın çok kullanıldığını söyleyebiliriz.

Beyazın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Beyaz kelimesinin zıt anlamı olan sözcüklerle birçok cümle kurulabilir. Beyaz kelimesi Türkçede bir rengi ve bu renkten yapılmış şeyleri ifade eder. Türkçede önemli yere sahip olan bu kelimenin zıt anlamlıları kara ve siyahla çeşitli cümleler oluşturulabilir. Tüm zıt anlamlı kelimelerde olduğu gibi beyazın zıt anlamlısı olan kelimelerle de cümle zengin hâle getirilir. Beyaz kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük ile örnek cümleler: