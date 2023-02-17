Geniş zıt anlamlısı nedir? Geniş kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Herhangi bir durumun tersini kast ederken genellikle zıt anlamlı kelimeler kullanılır. Olay, kişi veya nesnelerde zıt anlamlı kelimeler kullanılmaktadır. Geniş kelimesi gündelik yaşantımızda sıklıkla kullandığımız kelimelerden biridir. Normalden büyük, en ve boy olarak geniş anlamına gelir. Sıfat görevinde kullanılan geniş kelimesi aynı zamanda mecaz anlama da sahip olan bir sözcüktür.

Geniş kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede birçok kelimenin çeşitli zıt anlamı bulunur. Zıt anlamlı kelimeler önemli bir role sahiptir. Herhangi bir kelimenin tersi ve zıttı durumundan bahsederken zıt anlamlı kelimeler kullanılır. Kelimeler cümle içerisinde anlam bakımından değişiklik gösterir ve zıt anlamlar da buna göre çeşitlilik gösterir. Geniş kelimesi anlam olarak büyük boyutlu ve ferah olarak kullanılır. Genellikle ev veya bir mekândan bahsederken kullanılan kelimelerden biridir. Genişin zıt anlamlısı olan kelime de alanı küçük olan, mikro anlamlarında kullanılır. Geniş zıt anlamlısı olan kelime:

Dar

Dar kelimesi ise en ve boy olarak normalden küçük anlamına gelir. Geniş kelimesinin zıt anlamı olarak dar kelimesi kullanılır. Dar kelimesi birçok durumda kullanılmaktadır. Herhangi bir ev, kıyafet veya bir nesnenin boyutundan bahsederken dar kelimesi kullanılır.

Genişin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dil bilgisi konusunda da zıt anlamlı kelimeler işlenir. Türkçe kökenli birçok kelimenin zıt anlamı bulunur. Bir olayın veya herhangi bir durumun tersinden bahsederken zıt anlamlı kelimelerin kullanılması önerilir. Akıcı bir sohbet için de gündelik hayatta kullanılan kelimelerin zıt anlamları da kullanılmaktadır. Geniş zıt anlamlısı olan dar kelimesiyle ilgili örnek cümleler: