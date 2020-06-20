Beyazıt Öztürk, Çeşme'de malikane kiraladı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tatil sezonunu açan sunucu Beyazıt Öztürk, soluğu Çeşme'de aldı.
51 yaşındaki Öztürk, sezonluk kiraladığı malikanede gözlerden uzak tatil yapmayı tercih etti.
Geçtiğimiz günlerde evine eşyalar alan Beyazıt Öztürk, kilolarıyla da dikkat çekti.
Annesi Nurten Öztürk ile tatil yapan Öztürk, boş vakitlerinde köpeği ile vakit geçirmeyi ihmal etmedi.
Öte yandan Beyazıt Öztürk'ün tatil yaptığı malikanenin kirasının yaklaşık 150 bin TL olduğu öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum