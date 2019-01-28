TREND

Beyazıt Öztürk de YouTuber oldu! Beyaz'ın resmi Youtube kanalı hangisi?

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 28.01.2019 01:19 | Son Güncelleme

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk da artık YouTube kanalı açtı. Beyaz Show'a bir sene ara vererek O Ses Türkiye'de jüri olan Beyaz, artık Youtube'da hayranlarıyla buluşacak. Peki Beyazıt Öztürk'ün YouTube kanalı hangisi, adresi nedir? İşte Beyaz resmi YouTube kanalı.

Beyazıt Öztürk de YouTuber oldu! Beyaz'ın resmi Youtube kanalı hangisi?

Bugüne kadar sosyal medyaya mesafeli duran Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye finalinde hayranlarına sürprizini açıkladı. 'Beyazla' adıyla bir Youtube kanalı açtığını açıklayan Beyaz, kanalıyla ilgili bilgileri de canlı yayında paylaştı.

Beyaz, 'Kendi hayatımdan… Gezeceğiz, göreceğiz, ailem arkadaşlarım, dostlarımla eğleneceğiz. Elimizden geldiği kadar güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız' ifadelerini kullandı.
beyaz-youtube

BEYAZ'IN YOUTUBE ADRESİ NEDİR?
Beyazıt Öztürk Youtube videolarını youtube.com/ beyazla adresinden yayınlamaya başladı. Beyaz ilk videosunu ise 'Beyaz İle YouTube'a Giriş 101' adıyla yayınladı.


Rus mühendis eski telefonuyla yaptı, dünya şaştı kaldı!Rus mühendis eski telefonuyla yaptı, dünya şaştı kaldı!
Ferat Üngür, O Ses Türkiye şampiyonluğunu kadınlara armağan etti!Ferat Üngür, O Ses Türkiye şampiyonluğunu kadınlara armağan etti!
Sosyal medyayı salladı! 'Makyaj yok...'Sosyal medyayı salladı! 'Makyaj yok...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyaz youtube beyaz youtube adresi beyaz youtube kanalı beyazıt öztürk youtube kanalı beyazıt öztürk youtube YouTube beyazıt öztürk

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes akın etti! Hafta sonu çile oldu: Pişman oldum

Herkes akın etti! Hafta sonu çile oldu: Pişman oldum

O Ses Türkiye finalinde Beyaz'ı ağlatan yarışmacı!

O Ses Türkiye finalinde Beyaz'ı ağlatan yarışmacı!

Sapık ilçeyi karıştırdı! Arkasından yaklaştı, kadın bağırınca...

Sapık ilçeyi karıştırdı! Arkasından yaklaştı, kadın bağırınca...

Ne yaptın Bahar! Yeni göbeği olay oldu

Ne yaptın Bahar! Yeni göbeği olay oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Selin Ciğerci'nin kadın olmadan önce yaptığı meslek şaşırttı

Selin Ciğerci'nin kadın olmadan önce yaptığı meslek şaşırttı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

'Ebru Gündeş hamile ve ABD'de doğuracak'

'Ebru Gündeş hamile ve ABD'de doğuracak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ferat Üngür, O Ses Türkiye şampiyonluğunu kadınlara armağan etti!

Ferat Üngür, O Ses Türkiye şampiyonluğunu kadınlara armağan etti!

Tuğçe Aral sosyal medyayı salladı! 'Makyaj yok...'

Sosyal medyayı salladı! 'Makyaj yok...'

Bahar Candan yeni göbeğiyle sosyal medyada yine olay oldu

Ne yaptın Bahar! Yeni göbeği olay oldu

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacıları kimler? İşte Survivor yarışmacıları

Ve kesinleşti! İşte Survivor yarışmacıları

Aleyna Tilki'nin 'ilk gün izlenme rekoru'nu elinden alan Reynman olay oldu

Şimdi Aleyna düşünsün! Sosyal medyaya yıktı

90’lı yılların unutulmaz şarkıcısı Mansur Ark şimdilerde ne yapıyor?

90’lı yılların unutulmaz isimlerindendi... Şimdilerde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.