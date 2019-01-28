Beyazıt Öztürk de YouTuber oldu! Beyaz'ın resmi Youtube kanalı hangisi?

Bugüne kadar sosyal medyaya mesafeli duran Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye finalinde hayranlarına sürprizini açıkladı. 'Beyazla' adıyla bir Youtube kanalı açtığını açıklayan Beyaz, kanalıyla ilgili bilgileri de canlı yayında paylaştı.

Beyaz, 'Kendi hayatımdan… Gezeceğiz, göreceğiz, ailem arkadaşlarım, dostlarımla eğleneceğiz. Elimizden geldiği kadar güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız' ifadelerini kullandı.



BEYAZ'IN YOUTUBE ADRESİ NEDİR?

Beyazıt Öztürk Youtube videolarını youtube.com/ beyazla adresinden yayınlamaya başladı. Beyaz ilk videosunu ise 'Beyaz İle YouTube'a Giriş 101' adıyla yayınladı.



