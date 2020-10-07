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Beyazıt Öztürk hangi programla ekrana dönüyor! Beyaz ve İbrahim Büyükaktan'dan Pişti sürprizi!

07.10.2020 21:27 | Son Güncelleme:
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Beyazıt Öztürk hangi programla ekrana dönüyor! Beyaz ve İbrahim Büyükaktan'dan Pişti sürprizi!

Beyaz Show'u yeniden yayınlayıp yayınlamayacağı merak konusu olan Beyazıt Öztürk, sürpriz bir programla ekranlara dönüyor. 2006 yılında Reha Muhtar'ın sunduğu 'Pişti' programı, bu kez Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak tarafından hazırlanacak.

Komedyen Beyazıt Öztürk ile oyuncu İbrahim Büyükak, 'Pişti' programıyla bir araya geliyor. Beyaz Show'u yeniden hayata geçirmesi beklenirken ters köşe yapan Beyazıt Öztürk, 'Pişti' programında sosyal medya ve magazin gündemini, konuklarıyla yorumlayacak. Program için Hadise'nin de adının geçtiği medya kulislerinde konuşuluyor.

Bu yıl MasterChef Türkiye programının reytinglerinin iyi gitmesi üzerine, Acun Ilıcalı'nın TV8'in fenomen yarışma programı O Ses Türkiye'yi şimdilik yapmayacağı öğrenildi.

PİŞTİ PROGRAMI HAKKINDA

Daha önce 2006 yılında Show TV'de yayınlanan Pişti programı, eski haber spikeri Reha Muhtar tarafından sunuluyordu. O dönem yeni yeni ortaya çıkan sosyal medyada gündem olan konular ve magazin basınını meşgul eden gelişmeler, programın daimi konukları Ajda Pekkan, Mehmet Ali Erbil ve Deniz Akkaya tarafından yorumlanıyordu. Konuyla ilgili ünlü isimler de stüdyoda ağırlanıyordu.

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