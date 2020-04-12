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Beyazıt Öztürk'ten canlı yayında Beyaz Show itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 14:59 | Son Güncelleme

Kanal D’nin sunuculuğunu Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın yaptığı, hafta sonları yayınlanan “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa” programına, Beyazıt Öztürk canlı yayın konuğu oldu.

Beyazıt Öztürk'ten canlı yayında Beyaz Show itirafı

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’ programına bağlandı. Öztürk, yeniden ekrana gelen Beyaz Show’un nostalji bölümlerini izlerken hem çok güldüğünü hem de çok ağladığını itiraf etti.

Sessizliğini 2. Sayfa’ya bozan Öztürk, “Beyaz Show’u yeniden yapmak istiyorum” dedi. Öztürk, “Beyaz Show’u hayatımda hiç izlemedim. Kendimi çok eleştiriyordum. Yaptığım hatalara da çok takılınca canlı yayındaki doğallığım kayboluyordu” diye konuştu.

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Öztürk’e, unutamadığı, en efsane programının sorulması üzerine Tarkan esprisi yaptı. Çok istediği halde Tarkan’ı programına çıkaramayan Öztürk, “En efsane programı Tarkan ile yaptım! Onunla yapamadık; en efsane o oldu. Belki televizyona çıkmak istemedi. Hiçbir yere çıkmadı. Her sanatçının bir üslubu var. Türkiye’nin en büyük sanatçılarından bir tanesi” dedi.

BEYAZ SHOW YAPMAK İSTİYORUM

“Beyaz Show’a dönmemi isteyen çok insan var” diyen Öztürk, “Ben de açıkçası yapmayı istiyorum. Fakat eskisi gibi değil de farklı şeyler yapmak lazım. Onunla ilgili çalışıyorum. Evde yapacak bir şey yok zaten” diyerek sözlerine devam etti.

Koronavirüs tedbiri olarak 25 gündür evde tek başına olduğun söyleyen Beyazıt Öztürk, sunucuların “Şu günlerde ah keşke evlenseydim de yanımda biri olsaydı dedin mi hiç?” sorusuna “Demedim ama diyebilirim” yanıtını verdi.

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