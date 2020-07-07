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Beyazıt Öztürk'ten Hakan Altun'lu evlilik açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 09:14 | Son Güncelleme

Şovmen Beyazıt Öztürk, karantina günlerini milyonlarca insan gibi evinde geçirmiş ve bu süre zarfında pek de ortalarda görünmemişti. Öztürk, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tatil için tercih ettiği Alaçatı'da muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Beyazıt Öztürk'ten Hakan Altun'lu evlilik açıklaması

Yaz mevsimini Çeşme'de kiraladığı taş villada geçiren Beyazıt Öztürk, önceki gün Alaçatı'da karşılaştığı muhabirlerin sorularını cevapladı.

KARANTİNADA PAZI SARMIŞ

Corona virüsü salgını sebebiyle aylardır evden çıkmayan Öztürk, “Karantinada kadınların işinin ne kadar güç olduğunu, neler çektiklerini anladım. Pazı sardım, ne zormuş! Sararken türkü de söyledim. Bu süreçte anladım ki, hobimiz yokmuş. Bu kötü bir şey. Habire yemek pişir, ye, dizi izle olmaz. Resim ve heykele başladım.

“ANNEMİN YANINDAN AYRILMAMAYA GAYRET EDİYORUM”

Her sanatçının yanında 30-40 kişilik ekipler var. Ben yalnızca abimle çalıştığım için maddi anlamda bir sorun yaşamadım. Ailemin mutluluğu her şeyden önemli. Bu para, pulla ölçülmez. Tatilde annemin yanından ayrılmamaya gayret ediyorum.

Beyaz Show'un tekrarları Kanal D'de yayınlandığında izleyip çok duygulandım. Belki ekim sonu yeniden yapabiliriz. Biliyorum yine evlilik soracaksınız. Ben adamımı buldum; Hakan Altun. O nikah masasına oturmadan ben de evlenmem. Şaka bir yana, her şeyin hayırlısı.” dedi.


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