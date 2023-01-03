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Beyazıt Öztürk'ten hayranlarına müjdeli haber

03.01.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk'ün efsane programı Beyaz Show, uzun yıllardır ekranda yer almıyordu. Beyazıt Öztürk, Beyaz Show ile ilgili heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.

Beyazıt Öztürk'ten hayranlarına müjdeli haber

4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yapıp yayından kaldırılan Beyaz Show'u gözler hala arıyor. Yeniden başlayacak iddiaları zaman zaman gündeme gelen Beyaz Show'un akıbetiyle ilgili bir gelişme yaşandı.

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Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda kameralara takılan Öztürk'e yeni projelerinin sorulması üzerine. Öztürk, "Beyaz Show ve birkaç proje daha var, karar aşamasındayım" ifadelerini kullandı.

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Öztürk, ''Kafada birçok şey var Beyaz Show da bunlardan bir tanesi, Beyaz Show'a dönmem için talep var'' açıklamasında bulundu.

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