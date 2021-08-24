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  4. Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta paylaştı!

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta paylaştı!

24.08.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi geldi. Son olarak "Teşkilat" dizisinde yer alan 57 yaşındaki Mesut Akusta, evinde beyin kanaması geçirmişti. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınmıştı. Mesut Akusta'nın sağlık durumu merak ediliyor.

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta paylaştı!

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

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Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.
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Usta oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta'ın hastane odasından yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı.

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Şafak Özbir Akusta paylaşımını 'Karanlık aydınlığa kavuşur elbet siz o gün bayramı kutlamayı görün…' notuyla paylaştı.


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