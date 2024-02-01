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Beyin kanaması geçirmişti! Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2024 13:22 | Son Güncelleme:
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Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen, geçen cuma beyin kanaması geçirmiş ve apar topar ameliyata alınmıştı. Ünlü oyuncunun son olarak bir ameliyat daha geçirdiği açıklanmıştı. Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama hastane tarafından yapıldı.

Beyin kanaması geçirmişti! Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Abdullah Ünal karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen geçen cuma fenalaşınca önce Taksim Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince hemen Ataşehir Acıbadem Hastanesi’ne sevk edilip acil ameliyata alınmıştı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımdaki tedavisi süren 61 yaşındaki Tanrıöğen bir kez daha bıçak altına yatmış ve 1,5 saat süren yeni operasyonda usta oyuncunun beyninde oluşan sıvı alınmıştı.

KIZILCIK

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı. Hastane tarafından yapılan açıklama şöyle:

kızılcık

'Bugün itibariyle klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen'in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir.'

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