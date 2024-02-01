Beyin kanaması geçirmişti! Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Abdullah Ünal karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen geçen cuma fenalaşınca önce Taksim Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince hemen Ataşehir Acıbadem Hastanesi’ne sevk edilip acil ameliyata alınmıştı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımdaki tedavisi süren 61 yaşındaki Tanrıöğen bir kez daha bıçak altına yatmış ve 1,5 saat süren yeni operasyonda usta oyuncunun beyninde oluşan sıvı alınmıştı.

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı. Hastane tarafından yapılan açıklama şöyle:

'Bugün itibariyle klinik durumu stabildir. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığı nedeniyle, hastamız Settar Tanrıöğen'in yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitemizde devam edecektir.'





