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Beyoğlu'nda gece yarısı hareketlilik! Parkta sohbet eden gruba rastgele ateş açıp kaçtılar

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YAŞAM  | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu’nda parkta sohbet eden gruba, motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi rastgele ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralanırken, şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı.

Beyoğlu'nda gece yarısı hareketlilik! Parkta sohbet eden gruba rastgele ateş açıp kaçtılar

Olay, saat 23.30 sularında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup arkadaş parkta sohbet ettiği sırada, kimliği belirsiz 2 kişi, henüz plakası belirlenemeyen motosikletle geldi.

Motosikletli 2 şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle rastgele ateş açtı. Saldırı sonucu Kerem G. ve Kürşat Y. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar ise geldikleri motosikletle kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralılara ilk müdahaleyi arkadaşları yaparak polise ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve zırhlı araçla çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kayıplara kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA / İHA)

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu istanbul silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Tr = " MEKSİKA "
dünyada ipsiz sapsız ne kadar çeşit varsa turkiyeye doldu suriyeliler ise tuzu biberi oldu yolgeçen hanına döndük sapık kaynıyor yazık bu insanların can güvenliği nerde
Ülkece sıyırdık
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