Beyoğlu'nda gece yarısı hareketlilik! Parkta sohbet eden gruba rastgele ateş açıp kaçtılar

Olay, saat 23.30 sularında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup arkadaş parkta sohbet ettiği sırada, kimliği belirsiz 2 kişi, henüz plakası belirlenemeyen motosikletle geldi.

Motosikletli 2 şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle rastgele ateş açtı. Saldırı sonucu Kerem G. ve Kürşat Y. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar ise geldikleri motosikletle kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralılara ilk müdahaleyi arkadaşları yaparak polise ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve zırhlı araçla çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kayıplara kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA / İHA)

