Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Beyoğlu'nda Türk kahvesi içen genç mühendis yoğun bakıma alındı

Böcek ailesinin başına gelenlerden sonra dışarıdaki yiyecekler tartışma konusu olurken bir endişelendiren haber daha geldi. Beyoğlu'nda Türk kahvesi içen 26 yaşındaki Ayben Ö. fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Söz konusu işletme kapatıldı ve 2 kişi gözaltına alındı. Kahvenin temizlik maddesiyle pişirildiği iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beyoğlu'nda Türk kahvesi içen genç mühendis yoğun bakıma alındı
Ufuk Dağ

Beyoğlu'nda arkadaşıyla bir kafeye giden 26 yaşındaki mühendis Ayben Ö., burada Türk kahvesi siparişi verdi. İddiaya göre, Ayben Ö., kahveyi içmesinin hemen ardından fenalaştı.

YİNE ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Nefes alamama ve dilde uyuşma şikayetiyle hastaneye başvuran kadın, Kostik Madde (Sodyum Hidroksit zehirlenmesi) şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edildi.

Beyoğlu nda Türk kahvesi içen genç mühendis yoğun bakıma alındı 1

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ekol TV Özel Haber Şefi Dilek Yaman Demir'in haberine göre; yapılan incelemelerde genç mühendisin yemek ve soluk borusu ile mide ve akciğerinde yanma tespit edildi. Sağlık durumu giderek kötüleşen kadın sonrasında entübe edildi ve yoğun bakıma alındı.

İŞLETME KAPATILDI, 2 GÖZALTI

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, belediye ekiplerince işletme mühürlendi. Öte yandan işletme sahibi ve Türk kahvesini hazırlayan şüpheli gözaltına alındı.

TEMİZLİK MADDESİYLE Mİ PİŞİRİLDİ?

Kahvenin sodyum hidroksit adı verilen temizlik maddesiyle pişirildiği ve servis edildiği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyan öğretmenden skandal savunma! Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyan öğretmenden skandal savunma!
Yerin 7 metre altında: Her kış yapıyorlar! 500 yıl önce yapmışlarYerin 7 metre altında: Her kış yapıyorlar! 500 yıl önce yapmışlar

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Mühendis Beyoğlu Türk kahvesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.