Beyoğlu'nda Türk kahvesi içen genç mühendis yoğun bakıma alındı

Beyoğlu'nda arkadaşıyla bir kafeye giden 26 yaşındaki mühendis Ayben Ö., burada Türk kahvesi siparişi verdi. İddiaya göre, Ayben Ö., kahveyi içmesinin hemen ardından fenalaştı.

YİNE ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Nefes alamama ve dilde uyuşma şikayetiyle hastaneye başvuran kadın, Kostik Madde (Sodyum Hidroksit zehirlenmesi) şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ekol TV Özel Haber Şefi Dilek Yaman Demir'in haberine göre; yapılan incelemelerde genç mühendisin yemek ve soluk borusu ile mide ve akciğerinde yanma tespit edildi. Sağlık durumu giderek kötüleşen kadın sonrasında entübe edildi ve yoğun bakıma alındı.

İŞLETME KAPATILDI, 2 GÖZALTI

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, belediye ekiplerince işletme mühürlendi. Öte yandan işletme sahibi ve Türk kahvesini hazırlayan şüpheli gözaltına alındı.

TEMİZLİK MADDESİYLE Mİ PİŞİRİLDİ?

Kahvenin sodyum hidroksit adı verilen temizlik maddesiyle pişirildiği ve servis edildiği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.