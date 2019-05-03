MAGAZİN

Beyonce, Mevlana belgeseli çekecek!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2019 14:54 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yıldız Beyonce, Coachella Festivali'nde kazandığı 60 milyon dolarla Mevlana'nın hayatını anlatan bir belgesel çekecek.

Beyonce, Mevlana belgeseli çekecek!

Dünyanın en ünlü şarkıcılarından olan Beyonce, ünü dünyaya yayılmış Mevlana'nın etkisinden kurtulamıyor. Yıldız şarkıcı, Coachella Festivali'nde kazandığı 60 milyon dolarla Mevlana'nın hayatını anlatan bir belgesel çekmeye karar verdi.

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ÇOCUKLARINA MEVLANA'NIN İSMİNİ VERMİŞTİ

Beyonce ve Jay- Z, ikiz bebeklerine Mevlana'nın ismi olan "Rumi" ve "Sir" adını vermişti.

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NASIL KEŞFETTİKLERİ MERAK KONUSU OLDU

İkilinin Mevlana'yı nasıl keşfettiği uzun süre gündemi meşgul etti. Batı medyası, çiftin bu ismi ünlü senaryo yazarı David Franzoni aracılığıyla duymuş olabileceğini belirtti.

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DOĞUM SONRASI SAHNELERE ARA VERMİŞTİ

37 yaşındaki ABD'li şarkıcı, ikizlerini dünyaya getirdikten sonra sahnelere ara vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
beyonce Mevlana

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