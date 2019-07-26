Beyonce’yi photoshopla fotoğrafa eklemişler!

Dünya genelinde vizyona hızlı bir giriş yapan Aslan Kral (The Lion King) hakkında ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Yoğun iş temposu sebebiyle Aslan Kral (The Lion King) ekibinin tanıtım fotoğraflarının çekimine gelememesi, Disney’i yaratıcı bir çözüm bulmaya zoramış. Beyonce, fotoğrafa Photoshop marifetiyle eklenmiş. Bu olayın duyulması filmin hayranları tarafından eleştirildi.

Aslan Kral (The Lion King) filminin seslendirme kadrosunda yer alan Beyonce, filmde Nala karakterini seslendirdi ve film için soundtrack hazırladı. Donald Glover, Seth Rogen, Billy Eichner, Chiwetel Ejiofor, John Oliver, Alfre Woodard, Eric André, Florence Kasumba, Keegan-Michael Key, JD McCrary ve Shahadi Wright Joseph’in bir araya gelerek çektirdiği fotoğrafa, Beyonce sonradan dahil edildi.

Önceleri iddia olarak gündeme gelen bu Photoshop’la eklenme durumunu, filmde Zazu karakterini seslendiren komedyen John Oliver doğruladı. Oliver, “Çekim esnasında yerlerimize geçerken, ayaklarımıza dikkat etmemiz, yerde, duracağımz yerlerin isminin yazılı olduğu söylendi. Ben de yere baktım ve Beyonce yazdığını gördüm” dedi.

Beyonce’nin, gişede rekor kırması beklenen Aslan Kral filminin tanıtımına zaman ayırmaması, filmin hayranları tarafından eleştirildi.



