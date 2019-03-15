Beyşehir Gölü’nde su ürünleri av yasağı başladı

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Turgut, Resmi Gazetede yayınlanan Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında 4/1 Numaralı Tebliğ gereği 15 Mart tarihinde il sınırları dahilindeki tüm iç sularda su ürünleri av yasağının başladığını söyledi. Buna göre il sınırları içinde kalan bütün iç sularda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında sazangillerin avcılığının yasak olduğunu hatırlatan Turgut, " Bu tebliğ ile zaman yasağı getirilmemiş olan türler için (Gümüş balığı hariç) sazangillere getirilen av yasağı uygulanır hükmü gereği ilimiz sınırları dahilinde bulunan tüm göl ve göletlerde su ürünleri avcılığı yasaktır." dedi.
BALIKÇI TEKNELERİNİN KARAYA ÇEKİLMESİ ZORUNLUDUR
Yasak dönemlerde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur. Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir." bilgisini verdi
AV YASAĞI BAŞLADI
Türkiye’de, Beyşehir Gölü’nün de aralarında bulunduğu 35 ilin göl ve iç sularında daha sazangil ve sudak avı yasağı hakkında Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (AVRASYA) Başkanı İlhan Bal ise Türkiye’nin 35 ilinde daha üç ay boyunca sürecek sazangil ve sudak balığı av yasağının başladığını söyledi.
ÜREME MEVSİMİ BAŞLADI
Bal, aralarında Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Konya ve Isparta illeri sınırlarında yer alan Beyşehir Gölü’nün de bulunduğu 35 ilin göl ve iç sularında sazan, kadife, yayın, tatlı su levreği olarak bilinen sudak balığı avının üreme mevsiminin başlaması dolayısıyla, türlerin neslinin korunması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklandığını ifade etti.
15 MART - 30 NİSAN 2019 TARİHLERİ ARASI
Bal “15 Mart-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak illerimizdeki göl ve iç sularda sazangiller, 15 Mart-30 Nisan 2019 tarihleri arasında ise tatlı su levreğinin avı yasak kapsamındadır” diye konuştu.
"YASAKLARA UYULACAĞINA OLAN İNANCIMIZ TAM"
Bal, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, İçel, Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde 1 Mart’ta başlayan sazangil av yasağının ise 31 Mayıs’ta son bulacağını belirterek, “Söz konusu illerimizde yaşayan balıkçılarımızın su ürünleri avlanma yasaklarına uyacaklarına olan inancımız tamdır” sözlerine yer verdi. (İHA)
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