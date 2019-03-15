Mynet Trend

Beyşehir Gölü’nde su ürünleri av yasağı başladı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

Konya ve Isparta illeri sınırlarında yer alan Beyşehir Gölü’nde sazangil ve sudak avı yasağı başladı. Resmi makamlarca yapılan açıklamalarda balıkların üreme dönemine dikkat çekilerek bu dönemlerde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi gerektiği belirtildi.

Beyşehir Gölü’nde su ürünleri av yasağı başladı

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Turgut, Resmi Gazetede yayınlanan Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında 4/1 Numaralı Tebliğ gereği 15 Mart tarihinde il sınırları dahilindeki tüm iç sularda su ürünleri av yasağının başladığını söyledi. Buna göre il sınırları içinde kalan bütün iç sularda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında sazangillerin avcılığının yasak olduğunu hatırlatan Turgut, " Bu tebliğ ile zaman yasağı getirilmemiş olan türler için (Gümüş balığı hariç) sazangillere getirilen av yasağı uygulanır hükmü gereği ilimiz sınırları dahilinde bulunan tüm göl ve göletlerde su ürünleri avcılığı yasaktır." dedi.

BALIKÇI TEKNELERİNİN KARAYA ÇEKİLMESİ ZORUNLUDUR

Yasak dönemlerde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur. Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir." bilgisini verdi

AW649143_03 (1)

AV YASAĞI BAŞLADI

Türkiye’de, Beyşehir Gölü’nün de aralarında bulunduğu 35 ilin göl ve iç sularında daha sazangil ve sudak avı yasağı hakkında Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (AVRASYA) Başkanı İlhan Bal ise Türkiye’nin 35 ilinde daha üç ay boyunca sürecek sazangil ve sudak balığı av yasağının başladığını söyledi.

AW649424_02

ÜREME MEVSİMİ BAŞLADI

Bal, aralarında Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Konya ve Isparta illeri sınırlarında yer alan Beyşehir Gölü’nün de bulunduğu 35 ilin göl ve iç sularında sazan, kadife, yayın, tatlı su levreği olarak bilinen sudak balığı avının üreme mevsiminin başlaması dolayısıyla, türlerin neslinin korunması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklandığını ifade etti.

AW649424_03

15 MART - 30 NİSAN 2019 TARİHLERİ ARASI

Bal “15 Mart-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak illerimizdeki göl ve iç sularda sazangiller, 15 Mart-30 Nisan 2019 tarihleri arasında ise tatlı su levreğinin avı yasak kapsamındadır” diye konuştu.

"YASAKLARA UYULACAĞINA OLAN İNANCIMIZ TAM"

Bal, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, İçel, Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde 1 Mart’ta başlayan sazangil av yasağının ise 31 Mayıs’ta son bulacağını belirterek, “Söz konusu illerimizde yaşayan balıkçılarımızın su ürünleri avlanma yasaklarına uyacaklarına olan inancımız tamdır” sözlerine yer verdi. (İHA)

AW649424_01 (1)

Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde...Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde...
Öğrencinin 'Fakir' cevabı güldürdüÖğrencinin 'Fakir' cevabı güldürdü
Alev alev yanarak dışarı çıktı!Alev alev yanarak dışarı çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konya ısparta Beyşehir Gölü balık balıkçı Av yasağı

En Çok Okunan Trend Haberler

Otostop çeken kadını araca aldı! Sonrası korkunç

Otostop çeken kadını araca aldı! Sonrası korkunç

'Misafir' baskını! 7 kadın, esnaf, memur...

'Misafir' baskını! 7 kadın, esnaf, memur...

Haluk Levent sözünü tuttu! Evine gidip yemek hazırladı

Haluk Levent sözünü tuttu! Evine gidip yemek hazırladı

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları olay oldu!

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kan ihtiyacı olan onu arıyor!

Kan ihtiyacı olan onu arıyor!

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencinin 'Fakir' cevabı güldürdü

Öğrencinin 'Fakir' cevabı güldürdü

Sobayı tutuşturmak isterken kendini yaktı... O anlar kamerada

Alev alev yanarak dışarı çıktı!

Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu zincirleme kaza kamerada

TEM'deki zincirleme kaza kamerada

Böyle hırsızlık görülmedi! Valizin içinden çıkan el videoda anlaşıldı

Bir anda ortaya çıkan el izleyince anlaşıldı

Bağımsız belediye başkan adayından sıra dışı miting

Sıra dışı miting! Daha önce de imam kıyafetiyle yapmıştı

Rusya'da şoke eden olay! Marketin zemini çöktü

Markette dehşet anları! Yer yarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.