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Beyza "Sevmediğim için yapmadım" dedi! Şefler şaştı kaldı: Hayal kırıklığı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.10.2024 10:33
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MasterChef yeni sezonda yarışmacıların açıklamaları zaman zaman gündeme geliyor. Öne çıkan isimlerden Beyza bir tarif için "Sevmediğim için hiç yapmadım" deyince şefler şaştı kaldı

Beyza "Sevmediğim için yapmadım" dedi! Şefler şaştı kaldı: Hayal kırıklığı...

MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Beyza'nın sözleri karşısında şaştı kaldı.

Krem karamel yapan yarışmacılar üzerine konuşan şefler açıklama yaparken yarışmacılardan Beyza'nın bu tatlıyı yapamaması da şaşkınlık yarattı.

Danilo Zanna "Sevmiyorum sevmediğim için yapmıyorum öğrenmek istemedim dedi" deyince Mehmet Şef "Böyle bir kelime etti mi?" diyerek şaşırdı.

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Beyza ise konuya açıklık getirmek isteyerek "Şefim bizim orada hazırını satıyorlar sevmediğim için hiç yapmadım" deyince Mehmet Şef "Burası en sevdiğiniz yemekler formatlı bir yarışma değil. Sen bir önceki etapla karıştırdın. Sevmediğin yemekleri yapmayacak mısın?" dedi.

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Danilo Zanna ise Beyza'nın tepkisi sonrası hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

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Masterchef
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