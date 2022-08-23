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  4. Beyzbol maçının ortasında tribünde cinsel ilişkiye girdiler! 5 dakikalık eğlenceleri hapis cezasına dönüştü

Beyzbol maçının ortasında tribünde cinsel ilişkiye girdiler! 5 dakikalık eğlenceleri hapis cezasına dönüştü

23.08.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kalifroniya eyaletindeki bir beyzbol stadyumunda yaşanan olaya herkesi şaşırttı. Oakland Athletics beyzbol takımının maçında iki taraftar boş tribünlerde cinsel ilişkiye girmeye başladı. Polis güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek çiftin kimliğini tespit etmeyi başardı.

Beyzbol maçının ortasında tribünde cinsel ilişkiye girdiler! 5 dakikalık eğlenceleri hapis cezasına dönüştü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kalifroniya eyaletinde hafta sonu bir beyzbol maçı sırasında yakınlaşan bir çiftin o anları pahalıya patladı. Oakland Athletics ve Seattle Mariners beyzbol takımları arasındaki maçta iki taraftar stadyumdaki tribünlerin boş olmasını fırsat bilerek cinsel ilişkiye girdi. O anlar başka bir taraftar tarafından çekilerek sosyal medyada yayınlandı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Oakland polis departmanı konuya dair soruşturma başlattıklarını dile getirdi. Çifte 6 aya kadar hapis cezası verilmesi ya da 1000 dolara kadar para cezasına çarptırılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Kaliforniya beyzbol
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