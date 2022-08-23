Beyzbol maçının ortasında tribünde cinsel ilişkiye girdiler! 5 dakikalık eğlenceleri hapis cezasına dönüştü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kalifroniya eyaletinde hafta sonu bir beyzbol maçı sırasında yakınlaşan bir çiftin o anları pahalıya patladı. Oakland Athletics ve Seattle Mariners beyzbol takımları arasındaki maçta iki taraftar stadyumdaki tribünlerin boş olmasını fırsat bilerek cinsel ilişkiye girdi. O anlar başka bir taraftar tarafından çekilerek sosyal medyada yayınlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Oakland polis departmanı konuya dair soruşturma başlattıklarını dile getirdi. Çifte 6 aya kadar hapis cezası verilmesi ya da 1000 dolara kadar para cezasına çarptırılması bekleniyor.



