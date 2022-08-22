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Göğüs ucu olmayan kadın, iç çamaşırsız transparan üstüyle poz verdi! Sosyal medyada olay yarattı

22.08.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dani Trops isimli bir kadın meme kanserini yendikten sonra TikTok’ta hastalığa dair farkındalık yaratmak için paylaşımlar yapmaya başladı. Kendi tedavisinden ve hastalığı yenme sürecinden bahseden Trops, mastektomi geçirdikten sonra göğüs uçlarının olmadığını söyledi ve takipçileriyle transparan bir bluz giyerek bunu paylaştı.

Göğüs ucu olmayan kadın, iç çamaşırsız transparan üstüyle poz verdi! Sosyal medyada olay yarattı

Dani Trops, göğüs kanserinden kurtulan ve hayatını kurtarmak için çift mastektomi geçirdi. Cerrahlar Dani'nin her bir göğsüne kesiler yaptılar ve tümörleri onlara çok yakın olduğu için her iki göğüs ucunu da çıkardılar. Şimdi göğüslerindeki yara izlerini 245 bin sosyal medya takipçisine büyük bir gururla sergileyen Trops, TikTok'ta meme kanseri ve mastektomiler hakkında farkındalık yaratmak için paylaşımlar yapıyor.

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MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

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TikTok’ta 21.4 milyon izlenme alan bir gönderisinde Trops, iç çamaşırı olmadan transpran bir bluz giyerek kamera karşısına geçti. Sağlık savunucusu, invaziv cerrahi prosedüründen kaynaklanan yara izleriyle birlikte göğüslerini gururla gösterdi.

Gönderisi viral hale geldiğinden beri Trops, TikTok'taki insanlara kanser tedavisini öğretmek umuduyla çift mastektomi hakkında biraz daha açıkladı. Trops gönderisi, “Bu gönderiden sonra muhtemelen insanların kafası çok karıştı. Yaralarım aracılığıyla gücü, güzelliği ve ilhamı göstermeye çalışıyorum ki bu da başkalarının güçlenmiş hissetmesine yardımcı oluyor. İnanılmaz derece minnettarım ve yaptıklarıma gerçekten güveniyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Meme kanseri
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