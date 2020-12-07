Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci, Bu Benim Masalım ile ekrana dönüyor

2007-2010 yılları arasında yayınlanan 'Bez Bebek' dizisindeki rolüyle adını duyuran, 'Aşk Tesadüfleri Sever' filmindeki performansıyla da dikkat çeken 2001 doğumlu Asena Keskinci Exxen ile anlaştı.

Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci yeni projesiyle ekrana dönüyor. Bir döneme damga vuran oyuncu artık büyüdü ve bambaşka biri oldu.

Asena Keskinci, Birsen Altuntaş'ın haberine göre; AleynaTilki'li Bu Benim Masalım dizisinin kadrosuna katıldı.

Lisede geçen gençlik dizisinin çekimleri bu hafta başlayacak. Dizinin başrollerinde ise Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki yer alıyor.

