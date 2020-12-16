Bianca Gascoigne göğüslerini küçülttürdü

Rol aldığı 'Celebrity Big Brother' adlı yarışmayla yıldızı parlayan İngiliz model Bianca Gascoigne, iki beden küçülttürdüğü göğüsleriyle görüntülendi.

Gascoigne, önceki gün bir restorana girerken objektiflere yansıdı.

34 yaşındaki Bianca Gascoigne, yeşil tulumunu pırıltılı ayakkabısı ve çantasıyla tamamladı.

Gögüslerini büyütmek için ilk kez 18 yaşında estetik operasyon geçiren Gascoigne, geçtiğimiz ay da Türkiye'ye gelip, eski göğüsleriyle son pozlarını vermişti.

20 yaşındayken daha büyük göğüsler istediğini belirten Bianca Gascoigne, bir dergiye verdiği röportajda, "Artık büyüme zamanı. Şimdi daha doğal bir görünüm istiyorum" demişti.



Eski görüntüsünün spor yaparken ve koşarken kendisini rahatsız ettiğini belirten Gascoigne, çektiği kronik sırt ağrılarının da kendisini göğüslerini küçülttürmeye yönelttiğini anlatmıştı.

