Biber hayranları için: Kahvaltınızın vazgeçilmezi olacak sütlü biber kızartması tarifi

Mutfağınızın olmazsa olmaz lezzetlerinden biri olan sivri yeşil biber, ister işlem görmeden ister çeşitli tariflerin içinde afiyetle tüketilen vitamin deposu bir sebze. Kahvaltı sofralarının aranan yüzü olan yeşil biberin, köy biberi gibi farklı cinsleri de oldukça lezzetli. Son zamanların en popüler tariflerinden biri olan ve çok beğenilen sütlü biber kızartması tarifiyle sizlerleyiz...

SÜTLÜ BİBER KIZARTMASI TARİFİ

MALZEMELER

10-12 adet iri çarliston biber ya da köy biberi (İsteğe bağlı olarak acı yeşil biber de tercih edilebilir.)

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ ya da zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı soğuk süt

1 tutam tuz

ÜZERİ İÇİN

1,5 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

HAZIRLANIŞI

Biberlerinizi ayıklayıp içini çıkarın.

Yıkayıp kuruladıktan sonra biberlerinizi çok küçük olmayacak şekilde 3 ya da 4 parçaya ayırın.

Orta boy geniş bir tava içine 1 tatlı kaşığı tereyağını ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı ya da zeytinyağınızı koyun ve altını orta ateşte yakın.

Kızan yağın üzerine biberleri ekleyin. Bu aşamada dikkat etmelisiniz çünkü kızgın yağ ile buluşan biberler parlayabilir, bundan dolayı üzerinize yağ sıçramaması için kendinize doğru kapağı siper yapabilirsiniz.

Biberleri bir kaşık yardımı ile birkaç kez karıştırıp hepsinin yağ ile buluşmasını sağladıktan sonra kapağı kapatın.

Biberler yumuşayıp renkleri biraz dönünceye kadar pişirin.

Kızaran biberlerin üzerine 1 kaşık unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Unu kavurduktan sonra biberlerin üzerine 1 su bardağı soğuk sütü ekleyin. Sütü eklerken unun topaklaşmaması için hızlıca karıştırmayı unutmayın.

Sütlü biber kızartması sütü çekip koyu bir kıvam alana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Ayrı bir tavada sosu için 1,5 yemek kaşığı yağı kızdırıp içine 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi ekleyin ve biraz kızdırın.

Hazırladığınız sütlü biber kızartmasını sıcak bir şekilde sunum tabağına alıp üzerine de yapmış olduğunuz sosu dökerek servis edin.



