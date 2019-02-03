Bıçak zoruyla tecavüze kalkışıp böyle yakalanmıştı! Karar verildi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 03.02.2019 18:52 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zorla girdiği evde darbettiği kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

Bıçak zoruyla tecavüze kalkışıp böyle yakalanmıştı! Karar verildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen R.G. (33) adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAKLANDIĞI ÇUKURDA YAKALANMIŞTI

T.İ'nin (30) yaşadığı eve dün zorla giren R.G, darbettiği kadına bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulunduktan sonra yarı çıplak kaçmıştı. Saklandığı çalılık alandaki çukurda polis ekiplerince yakalanan R.G, gözaltına alınmıştı.

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Muğla Fethiye Sapık tecavüz girişimi

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