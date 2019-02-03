Bıçak zoruyla tecavüze kalkışıp böyle yakalanmıştı! Karar verildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen R.G. (33) adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SAKLANDIĞI ÇUKURDA YAKALANMIŞTI
T.İ'nin (30) yaşadığı eve dün zorla giren R.G, darbettiği kadına bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulunduktan sonra yarı çıplak kaçmıştı. Saklandığı çalılık alandaki çukurda polis ekiplerince yakalanan R.G, gözaltına alınmıştı.
Gerçek sevginin var olduğunu kanıtlayan 22 sevimli kedi
100 yıl sonra ilk kez görülmüştü! Büyük skandal
Doğa Fotoğrafları Festivali'nden etkileyici kareler
Trafikte bunu yaptı... Tam 13 bin 700 lira ceza yedi!
Parayı kim çalmış olabilir? (Detay testi)
Valilik, görüntüler sonrası harekete geçti!
Motorda akrobasi pahalıya patladı
'Bu kadarına da pes artık' dedirten yaratıcı çözümler
Sosyal medyaya damga vurdular!
5 metreyi geçti! İş makineleri böyle çalışıyor
Baklava baklava olalı böyle zulüm görmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum