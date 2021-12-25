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Big Brother kızı Rezan'a Kısmetse Olur yarışmacısından şaşırtan yorum! "Sen onu nereden tanıyorsun?"

25.12.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rezan Denizmen, 2015-2016 yılları arasında yayınlanan ve sunuculuğunu ünlü isim Asuman Krause'nin üstlendiği Big Brother yarışmasında yarışmıştı. Rezan Denizmen'in fotoğrafına, adını Kısmetse Olur programı ile duyuran Tankut Denker'in yaptığı yorum görenleri şaşırttı.

Big Brother kızı Rezan'a Kısmetse Olur yarışmacısından şaşırtan yorum! "Sen onu nereden tanıyorsun?"

Big Brother yarışması ile adını duyuran Rezan Denizmen yurt dışında oyunculuk projelerine imza atıyor. Instagram'ı aktif olarak kullanan Rezan'ın fotoğrafına, bir zamanlara damga vuran Kısmetse Olur yarışmasındaki Tankut Denker'in yaptığı yorum kullanıcıları şaşırttı. Big Brother evinde uzun süre kalmayı başaran Rezan, finale çıkamadan elenmişti.

REZAN DENİZMEN'E, TANKUT DENKER'DEN ŞAŞIRTAN YORUM!

Bir süredir yurt dışında yaşayan Rezan Denizmen, rol aldığı oyunculuk projelerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bir paylaşımının altına Tankut Denker alkış emojisi koyunca takipçiler, "Sen nereden tanıyorsun Rezan'ı" tarzında soru sordu. Kısmetse Olur'un Tankut'u ise Big Brother Kızı Rezan'ın Los Angeles'ta çok büyük olduğunu ve onu tanımayanın olmadığını söyledi. Rezan Denizmen ise, "Teşekkür ederim" yanıtını verdi.

Big Brother kızı Rezan'a Kısmetse olur yarışmacısından şaşırtan yorum!

Big Brother kızı Rezan'a Kısmetse olur yarışmacısından şaşırtan yorum!

SERMİDYAN MİDYAT'LA İLİŞKİ YAŞAMIŞTI!

Big Brother kızı Rezan Denizmen Hükumet Kadın, Ay Lav Yu, Ağır Romantik, Zalo gibi projelerde yer alan Sermidyan Midyat'la ilişki yaşamıştı.

Big Brother kızı Rezan'a Kısmetse olur yarışmacısından şaşırtan yorum!

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