Big Brother Türkiye yarışmacısı Çağla Çoban'ın son hali şaşırttı! "Bacım ne yapmışsın kendine"

2015'te yayınlanan Big Brother Türkiye yarışmasında kadın ve erkek yarışmacılar aynı evde yaşıyor ve ev 7 gün 24 saat boyunca 90 kamerayla izleniyordu. Big Brother Türkiye yarışması ile tanınan Çağla Çoban, yıllar içerisinde adeta başka bir görünüme sahip oldu.

ÇAĞLA ÇOBAN'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI

1982 Tekirdağ doğumlu 40 yaşındaki Çağla Çoban, eski milli futbolcu Ali Çoban’ın kızıdır. Yüzme sporuyla ilgilenen Çoban, henüz 11 yaşındayken 4 * 100 metre bayrak yarışında 4.43.76’lık etkili derecesiyle şampiyon oldu ve bu derece ile Türkiye rekorunu kırdı.

2011'de Bugün Ne Giysem adlı programa katılan Çoban, Big Brother Türkiye yarışmasıyla tanındı.

Çağla Çoban'ın son halini görenler tanıyamadı.

Takipçileri Çoban'ın pozuna, "Bacım ne yapmışsın kendine", "Gözlerime inanamıyorum" gibi yorumlar yaptı.



