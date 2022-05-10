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  4. Big Brother Türkiye yarışmacısı Çağla Çoban'ın son hali şaşırttı! "Bacım ne yapmışsın kendine"

Big Brother Türkiye yarışmacısı Çağla Çoban'ın son hali şaşırttı! "Bacım ne yapmışsın kendine"

10.05.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağla Çoban, sunuculuğunu Asuman Krause'nin üstlendiği Big Brother Türkiye isimli yarışma programıyla adını duyurmuştu. Yarışmadaki performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Çağla Çoban'ın son halini görenler tanıyamadı.

Big Brother Türkiye yarışmacısı Çağla Çoban'ın son hali şaşırttı! "Bacım ne yapmışsın kendine"

2015'te yayınlanan Big Brother Türkiye yarışmasında kadın ve erkek yarışmacılar aynı evde yaşıyor ve ev 7 gün 24 saat boyunca 90 kamerayla izleniyordu. Big Brother Türkiye yarışması ile tanınan Çağla Çoban, yıllar içerisinde adeta başka bir görünüme sahip oldu.

ÇAĞLA ÇOBAN'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI

1982 Tekirdağ doğumlu 40 yaşındaki Çağla Çoban, eski milli futbolcu Ali Çoban’ın kızıdır. Yüzme sporuyla ilgilenen Çoban, henüz 11 yaşındayken 4 * 100 metre bayrak yarışında 4.43.76’lık etkili derecesiyle şampiyon oldu ve bu derece ile Türkiye rekorunu kırdı.

Big Brother Türkiye yarışmacısı Çağla Çoban'ın son hali şaşırttı!

2011'de Bugün Ne Giysem adlı programa katılan Çoban, Big Brother Türkiye yarışmasıyla tanındı.

Big Brother Türkiye yarışmacısı Çağla Çoban'ın son hali şaşırttı!

Çağla Çoban'ın son halini görenler tanıyamadı.

Big Brother Türkiye yarışmacısı Çağla Çoban'ın son hali şaşırttı!

Takipçileri Çoban'ın pozuna, "Bacım ne yapmışsın kendine", "Gözlerime inanamıyorum" gibi yorumlar yaptı.

Big Brother Türkiye yarışmacısı Çağla Çoban'ın son hali şaşırttı!

Big Brother Türkiye yarışmacısı Çağla Çoban'ın son hali şaşırttı!


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