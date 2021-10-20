MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bige Önal ile Aras Bulut İynemli cephesinde flaş gelişme!

Bige Önal ile Aras Bulut İynemli cephesinde flaş gelişme!

20.10.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz temmuz ayında ayrılık kararı alan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı mı?

Bige Önal ile Aras Bulut İynemli cephesinde flaş gelişme!

Son olarak 'Çukur' dizisinde rol alan oyuncu Aras Bulut İynemli'nin özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.

aras4

İynemli, sosyal medya hesabından neşeli olduğu bir karesini paylaştı. Ünlü oyuncunun bu fotoğrafını ilk beğenen ise eski sevgilisi Bige Önal oldu.

aras2_1
Bu gelişme sonrası İynemli ve Önal'ın aralarındaki sorunları çözdüğü ve ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edildi.
aras5

Bige Önal geçen günlerde gazetecilerle karşılaşmıştı. Önal, özel hayat sorularına "Sürekli aynı soruyu soruyorsunuz ve aynı cevabı alıyorsunuz Lütfen bir daha sormayın" cevabını vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Tatlıses'in Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı şoke ettiİbrahim Tatlıses'in Yasemin Şefkatli'ye taktığı altın kemerin fiyatı şoke etti
Dinmeyen ağrıları nedeniyle hastaneye gitti, göz kapağının düşme nedenini duyunca şaşkına döndüDinmeyen ağrıları nedeniyle hastaneye gitti, göz kapağının düşme nedenini duyunca şaşkına döndü
Megan Fox, güzelliğiyle büyülediMegan Fox, güzelliğiyle büyüledi
Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Bige Önal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

Göğüs detayı! Gelen yorum olay oldu

Göğüs detayı! Gelen yorum olay oldu

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Son halini görenler şaşırdı! Bambaşka biri

Son halini görenler şaşırdı! Bambaşka biri

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.