Bige Önal ve Aras Bulut İynemli'den 'barışma' mesajı!

Geçtiğimiz ay altı yıllık beraberliklerini sürpriz bir şekilde sonlandıran, önceki gün barıştıkları yönünde dedikodular çıkan Bige Önal ve Aras Bulut İynemli'den güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Bir süredir gözlerden uzak olan yakışıklı oyuncu, yeni yaşına yanında giren Bige Önal'la eski mutlu günlerine geri döndü.

İKİSİ DE DOĞRULADI



Gözlerden uzak Çanakkale Assos'ta tatil yapan ikiliden İynemli, Instagram hesabından paylaşım yaparak, doğum günü kutlamaları için sevenlerine teşekkür etti.



Ünlü oyuncunun, sevgilisiyle tuttukları taş evin önünde poz vermesi dikkat çekti. Bige Önal, mutluluğu yüzünden okunan Aras Bulut İynemli'nin bu paylaşımını beğenerek, barıştıklarını sevenlerine ilan etti.



