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Bihter'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın tatil paylaşımı olay oldu! Bikinisiyle sere serpe uzanıp poz verdi

09.08.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir "Aşk-ı Memnu" uyarlaması olan "Bihter" filmiyle gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. İddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah'ın tatil paylaşımı olay oldu. Bikinisiyle uzanıp poz veren ünlü oyuncunun son gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

"Aşk-ı Memnu" eserinin film uyarlaması "Bihter"de Boran Kuzum ile başrolleri paylaşan ve yapıma ortak olan Farah Zeynep Abdullah hem kariyeri hemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu her paylaşımıyla olay oluyor.
Farah Zeynep Abdullah'ın tatil paylaşımı ise sosyal medyayı salladı. Bikinisiyle sere serpe uzandığı bir karesi yayınlanan ünlü oyuncuya binlerce yorum yapıldı.

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Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyada; 'Dayan dayanabilirsen bu güzelliğe', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Güzel ve yeteneklisin' gibi yorumlar geldi.

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Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

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Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ailesinin kökenlerini "Babam Irak asıllı Türk, babaannem Üsküplü. Annemse Boşnak ve Erzincanlı," olarak açıkladı.

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Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu, daha sonra ise babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini bu ülkede tamamladı.

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Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi.

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Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı.

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Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı.

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2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı.

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Farah Zeynep Abdullah, son olarak TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Masumlar Apartmanı dizisindeki İnci karakteri ile başrol oynamıştır. Dizinin ilk sezonunda yoğun set ortamı sebebiyle, diziden ayrılmıştır.

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