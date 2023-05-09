MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bihter'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah’ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Meğer ünlü isimle…

Bihter'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah’ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Meğer ünlü isimle…

09.05.2023 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon tarihine damga vuran Aşkı Memnu dizisinin sinema uyarlaması olan Bihter filminde başrolde yer alan Farah Zeynep Abdullah aşk hayatıyla gündem oldu. Abdullah’ın ünlü bir komedyenle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Bihter'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah’ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Meğer ünlü isimle…

Aşkı Memnu eserinin film uyarlaması Bihter’le izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Farah Zeynep Abdullah sık sık gündem oluyor. Özel hayatıyla da adından söz ettiren Abdullah’ın ünlü bir komedyenle aşk yaşadığı iddia edildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre ünlü oyuncu komedyen Yavuz Günal ile beraber. Ünlü çift birlikteliklerini bir süredir gözlerden uzak devam ettiriyor.

yavuz-günal

Adı en son Umut Evirgen ile aşk iddialarına karışan Abdullah, Günal’ı yakın dostlarıyla da tanıştırmış.

f2

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kurt Seyit ve Şura, Masumlar Apartmanı gibi başarılı dizilerde rol alan Farah Zeynep Abdullah bir dönem komedyen Doğu Demirkol ile de aşk yaşamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekolteli pozuyla büyüledi! “Güneşim bahçeye çıkmış”Dekolteli pozuyla büyüledi! “Güneşim bahçeye çıkmış”
Transparan giyip göğüslerini çiçek motifleriyle kapattıTransparan giyip göğüslerini çiçek motifleriyle kapattı
"Büyük İstanbul Mitingi" sonrası paylaştı! "Reis...""Büyük İstanbul Mitingi" sonrası paylaştı! "Reis..."
Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep Abdullah bihter Oyuncu ünlü oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında başından vurdu! Kan donduran cinayet anı kamerada

Sokak ortasında başından vurdu! Kan donduran cinayet anı kamerada

Temmuz’da asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Temmuz’da asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Seçim standını ziyaret eden Bakan Koca'nın eli havada kaldı

Seçim standını ziyaret eden Bakan Koca'nın eli havada kaldı

Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zamda!

Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zamda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı! 'Gün soğukkanlı olma sabırla olma günüdür'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı! 'Gün soğukkanlı olma sabırla olma günüdür'

Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!

Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!

İlginizi Çekebilir

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.