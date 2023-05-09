Bihter'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah’ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Meğer ünlü isimle…

Aşkı Memnu eserinin film uyarlaması Bihter’le izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Farah Zeynep Abdullah sık sık gündem oluyor. Özel hayatıyla da adından söz ettiren Abdullah’ın ünlü bir komedyenle aşk yaşadığı iddia edildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre ünlü oyuncu komedyen Yavuz Günal ile beraber. Ünlü çift birlikteliklerini bir süredir gözlerden uzak devam ettiriyor.

Adı en son Umut Evirgen ile aşk iddialarına karışan Abdullah, Günal’ı yakın dostlarıyla da tanıştırmış.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kurt Seyit ve Şura, Masumlar Apartmanı gibi başarılı dizilerde rol alan Farah Zeynep Abdullah bir dönem komedyen Doğu Demirkol ile de aşk yaşamıştı.

