Bihter Ziyagil ölümünün 10. yılında da unutulmadı

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı Aşk-ı Memnu, iki sezon boyunca devam etmiş ve 79. bölümüyle ekranlara veda etmişti.

Dizinin görkemli finalinde Behlül'le yaşadığı yasak aşkı kaldıramayan Bihter, acı bir şekilde ölmüştü.

Bunun üzerinden tam 10 yıl geçti ancak Bihter Ziyagil ölüm yıl dönümünde unutulmadı.



24 Haziran 2010'da final yapan dizinin Bihter Ziyagil karakteri, ölümünden 10 yıl sonra Twitter'da TT oldu. Dizinin hayranları #bihterziyagil etiketiyle sosyal medyayı salladı.



