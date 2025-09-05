Bikinili haliyle motor kazası geçirdi! Her yeri yara bereyken influencer bikinisinin reklamını yaptı

Love Island USA’nın 2022’de yayınlanan 4. sezonunda yer alan influencer Chanse Corbi, Tayland’da geçirdiği motosiklet kazasının hemen ardından video çekip paylaşınca sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.

YALNIZCA KIRMIZI BİKİNİSİ ÜSTÜNDEYDİ

24 yaşındaki Corbi, tek başına seyahat ettiği sırada, yoğun bir otoyol girişinde çukura girerek motosikletten düştüğünü anlattı. Paylaştığı videoda, vücudundaki yaralara müdahale edilirken yalnızca kırmızı bir bikini giydiği görüldü.

"ŞİMDİ ÇOK DAHA İYİYİM”

Kazadan üç ay sonra çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Corbi, videoya “En azından bacağımı kaybetmedim. Bu üç ay önce oldu, şimdi çok daha iyiyim” notunu düştü.

KAZAYI FIRSATA ÇEVİRDİ

Ancak asıl tepki, Corbi’nin video paylaşımını bir reklam fırsatına çevirmesiyle geldi. Kazayı geçirdiği sırada giydiği bikini markasını tanıtan influencer, takipçilerine yüzde 15 indirim sunan bir promosyon kodu verdi.