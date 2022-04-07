Bikinili karelerini paylaşmıştı! Fenomen Merve Yalçın bu kez mini şortuyla poz verdi

TikTok videoları çeken Merve Yalçın müzik sektöründe de yer alıyor. Aşık Oldum, Bella, Uçurum gibi şarkıları seslendiren Merve Yalçın, Instagram kareleriyle ilgi çekiyor.

MERVE YALÇIN MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

Genç fenomen Merve Yalçın'ın Instagram'da 1.3 milyon takipçisi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı beyaz bikinisiyle dikkat çeken Merve Yalçın 80 bin beğeni almıştı.

22 yaşındaki genç fenomen bu defa mini şortuyla paylaşım yaptı.

Genç fenomen kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.



Tarzı ve cesur pozlarıyla dikkat çeken Yalçın sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor.



Yalçın dönem dönem imaj değişikliğiyle de gündeme geliyor.





