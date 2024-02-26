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Bilal Hancı ile boşanmıştı! Zafer Görgen ile ayrılan Esin Çepni'nin yeni aşkı Alanyaspor'un yıldız futbolcusu...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2024 13:32
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Bilal Hancı ile Esin Çepni bir süre önce boşanmıştı. Esin Çepni ayrılıktan kısa süre sonra Çaykur Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşamıştı . Bu aşkı da kısa süren Esin Çepni bu sefer de gönlünü Alanyaspor'un yıldız futbolcusuna kaptırdı!

Bilal Hancı ile boşanmıştı! Zafer Görgen ile ayrılan Esin Çepni'nin yeni aşkı Alanyaspor'un yıldız futbolcusu...

Bilal Hancı'nın ihanet videosunu ifşalayan Esin Çepni boşandıktan kısa süre sonra yeni aşka yelken açmıştı. Bilal Hancı ile resmen boşandıklarını duyuran Çepni, futbolcu Zafer Görgen ile samimi görüntülerini paylaşmıştı.

Ancak bu aşk oldukça kısa sürmüştü. Yatak görüntülerinden sonra ayrılık haberi gelen Esin Çepni hakkında yeni iddia gündeme geldi. Ünlü isim yeni bir aşka daha yelken açtı.

Ekran Alıntısı

DUDAK DUDAĞA POZ

Esin Çepni Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan bir paylaşım yaptı. Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor karşılaşmasına giden Çepni, Alanyaspor oyuncusu Yusuf Özdemir ile dudak dudağa poz verdi.

tyutuyt
2001 doğumlu Yusuf Özdemir ve Esin Çepni'nin aşkı sosyal medyanın da diline düştüi

Youtube


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Zafer Görgen ele
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