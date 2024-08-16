Bilal Hancı'yı ifşa etmişti! Esin Çepni Onlyfans hesabı açtığı iddialarıyla gündeme gelince...

Fenomen Esin Çepni, YouTuber eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri sosyal medya hesabından ifşa edince gündeme bomba gibi düşmüştü.

Eşinin ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, "Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum" sözleriyle ihanet videosunu paylaşmıştı.

Yaşananlardan sonra çift boşandı ve Esin Çepni aşk hayatıyla gündeme gelmeye başladı. Ünlü isim şimdi ise Onlyfans'a girdiği ve erotik pozlar verdiği iddialarıyla gündeme geliyor.

HEMEN AÇIKLAMA YAPTI

Çepni'nin görenleri şoke eden müstehcen pozları sonrası fenomenden açıklama da geldi.



Esin Çepni, fotoğrafların bilgisi ve onayı haricinde paylaşıldığını vurguladı, yasal sürece başvuracağını bildirdi.



Bazı fotoğrafların da kendisine ait olmadığını söyledi.