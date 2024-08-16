MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bilal Hancı'yı ifşa etmişti! Esin Çepni Onlyfans hesabı açtığı iddialarıyla gündeme gelince...

Bilal Hancı'yı ifşa etmişti! Esin Çepni Onlyfans hesabı açtığı iddialarıyla gündeme gelince...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.08.2024 07:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri ifşa eden Esin Çepni özel hayatıyla gündeme geliyordu. Çepni şimdi de OnlyFans hesabı açtığı iddiasıyla gündemde. Ünlü isimden açıklama da gecikmedi.

Bilal Hancı'yı ifşa etmişti! Esin Çepni Onlyfans hesabı açtığı iddialarıyla gündeme gelince...

Fenomen Esin Çepni, YouTuber eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri sosyal medya hesabından ifşa edince gündeme bomba gibi düşmüştü.

Eşinin ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, "Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum" sözleriyle ihanet videosunu paylaşmıştı.

Yaşananlardan sonra çift boşandı ve Esin Çepni aşk hayatıyla gündeme gelmeye başladı. Ünlü isim şimdi ise Onlyfans'a girdiği ve erotik pozlar verdiği iddialarıyla gündeme geliyor.

2

HEMEN AÇIKLAMA YAPTI

Çepni'nin görenleri şoke eden müstehcen pozları sonrası fenomenden açıklama da geldi.
Ekran görüntüsü 2024-08-16 070344

Esin Çepni, fotoğrafların bilgisi ve onayı haricinde paylaşıldığını vurguladı, yasal sürece başvuracağını bildirdi.

Ekran görüntüsü 2024-08-16 071149
Bazı fotoğrafların da kendisine ait olmadığını söyledi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
esin çepni
En Çok Okunan Haberler
Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar... Saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar!

Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar... Saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü değişti

Kapadokya'da akılalmaz olay! Peribacalarına kimyasalla pamuk yapıştırdılar

Kapadokya'da akılalmaz olay! Peribacalarına kimyasalla pamuk yapıştırdılar

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi! Yeni tarife belli oldu

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi! Yeni tarife belli oldu

Abdülkerim Bardakcı'ya 5 milyon Euro'luk transfer teklifi geldi!

Abdülkerim Bardakcı'ya 5 milyon Euro'luk transfer teklifi geldi!

Sabrı kalmadı! 'Nükleer' gözdağı: Kırmızı düğmeye çoktan basıldı

Sabrı kalmadı! 'Nükleer' gözdağı: Kırmızı düğmeye çoktan basıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.