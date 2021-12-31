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Bilal Sonses'ten ihanet itirafı! "Aldatılmam bana 250 şarkı yaptırdı"

31.12.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Bilal Sonses, uzman psikolog Gökhan Çınar’ın YouTube’da yayınlanan 'Katarsis' programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Sonses, 'İçimdeki Sen' şarkısının hikâyesini anlattı.

Bilal Sonses'ten ihanet itirafı! "Aldatılmam bana 250 şarkı yaptırdı"

Bilal Sonses, "Bu şarkının özünde aşk ve aldatılma meselesi var. O olayı yaşadığımda daha 16 yaşındaydım. Bu duyguları çok yoğun yaşadığım bir dönemdi. Bu olay bana 200-250 şarkı yazdırdı. ‘İçimdeki Sen’ bunlardan sadece biriydi. İnsanlar sadece bunu duydu" dedi.

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"TESADÜFEN MESAJLA ÖĞRENDİM"

Ünlü şarkıcı, "Şimdi acı çekiyorum gibi bir şey yok tabii. O günleri düşündüğümde bu anılarımdan besleniyorum. Aşkı çok yoğun yaşıyordum. Aşık olduğum kişiye 'Sana şu şarkıyı yazdım' diyebiliyordum. Karşımdaki kişi ve benim için çok güzel bir duyguydu bu. Bütün hayatım bu oluyordu" şeklinde konuştu.

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Bilal Sonses, "Bahsettiğim ilişki iki ay kadar sürdü. İki ayın sonunda aldatıldım. Tesadüfen mesajla öğrendim bunu. Çok sinirlendim ve üzüldüm. Etkisi bende aylarca sürdü" ifadelerini kullandı.

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28 yaşındaki müzisyen, "Gececi olarak o dönem otelde staj yaparak çalışıyordum. Bana tek faydası şarkılar bırakması oldu. Müzik benim için hep iyileştirici oldu. Her zaman elimden geldiği kadar olduğum gibi görünmeye çalıştım" açıklamasını yaptı.

"ÇOCUKLUĞUMDA ŞARKILARIMI CD’YE ÇEKİP SATARDIM"

Müzik ile olan bağını anlatan Bilal Sonses, o günleri şöyle anlattı:
"Ergenlik dönemimde bizimkilere çok çektirdim. Okulumu bitirmem için çok nasihat ettiler, 'Müziğini yap ama yine de bir diploman olsun' derlerdi..."

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"Anneannem ile aramız çok iyiydi. Yanında büyüyen tek torunu olduğum için aramızda çok ayrı bir bağ oldu. Annem gençliğini çalışarak geçirdiği için üstümde anneannemin emeği de çok fazladır. Çocukluğum ve gençliğim yanında geçti..."
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Bilal Sonses, "13-14 yaşlarımda kayıt almaya şarkıcılıkla uğraşmaya başlamıştım. Rap müzikle başladım hatta. O zaman yeni yeni kayıt programlarına ilgi duyuyordum. Hazır alt yapıların üstüne söz yazıp, kaydetmeye çalışıyordum. İşi ciddiye alıp şarkı haline getirmeye başladığımda bu yaşlardaydım. Şarkılarımın içeriğinde oldum olası hep aşk vardı. Zamanında kaydettiğim şarkıları CD’lere çekip, arkadaşlarıma satmaya başlamıştım. Bunu yaptığımda 17 yaşındaydım" dedi.

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