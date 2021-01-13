Bildiğiniz manken kalıplarını unutun! Bu modeller kalıpları yıkarak yeni bir güzellik anlayışı inşa etti!

Güzellik, güzel hissetmek ya da güzel olmak... Tamamen estetik kaygıların toplumsal normlarla buluştuğu güzellik algısı özellikle mankenler üzerinde had safhadadır. 90-60-90 vücuda sahip, sıfır beden manken algısını unutun. Bu liste bütün tabularınız yıkacak. Güzellik klişesini kıran ve dünyanın her yerinden insanlara ilham veren bu 11 muhteşem modeli sizlerle paylaşmak istiyoruz. Unutma, hepimiz güzeliz. ELLIA SOPHIA Ellia Sophia Coggins olarak doğan Ellia Sophia, sıra dışı güzelliği ile kesinlikle öne çıkıyor. Büyük gözleri ve küçük kabarık dudakları size uzun süredir Hollywood döneminin ihtişamlı hallerini hatırlatıyor. Ellia, birçok editoryal ve podyum görünümüne sahip köklü bir modeldir. Dani Miller, Achok Majak ve Mae Lapres ile birlikte kusurların kutlandığı Gucci'nin 2019 güzellik kampanyasının modellerinden biriydi. JACALYN O’SHAUGHESSY (JACKY) Bu gümüş saçlı güzellik, bu sektörde başarılı olmak için 20 yaşında olmanıza gerek olmadığını gösteriyor. Jacky O'Shaughnessy için yaş gerçekten sadece bir sayı ve dünyadaki en ünlü podyumlardan bazılarını salladı. Jacky, modelliğin yanı sıra aynı zamanda bir aktördür.

BERA IVANISVILI Bera Ivanishvili veya kısaca Bera, Gürcü bir şarkıcı ve modeldir. Ayrıca albinizmini benimsediğini ve kim olduğu ile gurur duyduğunu gösterirken güzellik standartlarını da çiğniyor. Ailenin tek albino o değil ve Bera sık sık onun karbon kopyası gibi görünen kardeşi Tsotne ile birlikte fotoğraf çekimleri yapıyor . KATYA ZHARKOVA Katya Zharkova dünyadaki bütün kadınlara onların da bir model olabileceklerini gösteriyor. Katya, Belaruslu büyük beden bir model ve oyuncudur. Modellerin 0 beden olması gerektiği klişesini yıkıyor. DEBORAH MORENA Deborah Moreno Hollandalı bir modeldir. Vitiligo hastası olan güzel kadın model olmak için hastalıkların engel olmadığını tüm dünyaya göstermeyi başardı. Cesur, güzel ve kendinden emin olan Morena diğer kadınlara her ne olursa olsun güzelliklerini kucaklamayı öğretiyor. MELODİ MİKEL Bu Amerikan modeli dünyaya çillerin eşit derecede doğal ve güzel olduğunu gösteriyor. Harika bir kariyer geliştiren Mikel herkese gerçek bir ilham kaynağı oldu. NATALIE WESTLING Natalie Westling adıyla doğan Amerikalı model pek çok ünlü markanın podyumunda boy gösterdi. Geçirdiği cinisyet değiştirme operasyonundan sonra 2019 yılında transseksüel bir birey olarak modellik yapmaya devam etti.