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Bildiğiniz manken kalıplarını unutun! Bu modeller kalıpları yıkarak yeni bir güzellik anlayışı inşa etti!

Seray Üstün Seray Üstün 13.01.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Bildiğiniz manken kalıplarını unutun! Bu modeller kalıpları yıkarak yeni bir güzellik anlayışı inşa etti!

Özgüven bir insanın sahip olabileceği en değerli ve özel özelliklerinden bir tanesidir. Özgüveni pohpohlayacak derecede iltifat edilmek kadın ya da erkek fark etmeksizin herkesin hoşuna gider. Ancak bu noktada kişisel gelişim kitapların fırlayan bir cümle ile sizlere seslenmek istiyoruz: “Önemli olan sizin kendinizi nasıl hissettiğinizdir” Kulağa biraz klişe geliyor fakat bütün güzellik tabularının elinin tersiyle yıkan bu modeller tamamen bu cümleyi ispat ediyor.

Güzellik, güzel hissetmek ya da güzel olmak... Tamamen estetik kaygıların toplumsal normlarla buluştuğu güzellik algısı özellikle mankenler üzerinde had safhadadır. 90-60-90 vücuda sahip, sıfır beden manken algısını unutun. Bu liste bütün tabularınız yıkacak. Güzellik klişesini kıran ve dünyanın her yerinden insanlara ilham veren bu 11 muhteşem modeli sizlerle paylaşmak istiyoruz. Unutma, hepimiz güzeliz.

ELLIA SOPHIA

ELLİA SOPHIA

Ellia Sophia Coggins olarak doğan Ellia Sophia, sıra dışı güzelliği ile kesinlikle öne çıkıyor. Büyük gözleri ve küçük kabarık dudakları size uzun süredir Hollywood döneminin ihtişamlı hallerini hatırlatıyor. Ellia, birçok editoryal ve podyum görünümüne sahip köklü bir modeldir. Dani Miller, Achok Majak ve Mae Lapres ile birlikte kusurların kutlandığı Gucci'nin 2019 güzellik kampanyasının modellerinden biriydi.

JACALYN O’SHAUGHESSY (JACKY)

JACKY

Bu gümüş saçlı güzellik, bu sektörde başarılı olmak için 20 yaşında olmanıza gerek olmadığını gösteriyor. Jacky O'Shaughnessy için yaş gerçekten sadece bir sayı ve dünyadaki en ünlü podyumlardan bazılarını salladı. Jacky, modelliğin yanı sıra aynı zamanda bir aktördür.

BERA IVANISVILI

BERA IVANISVILI

Bera Ivanishvili veya kısaca Bera, Gürcü bir şarkıcı ve modeldir. Ayrıca albinizmini benimsediğini ve kim olduğu ile gurur duyduğunu gösterirken güzellik standartlarını da çiğniyor. Ailenin tek albino o değil ve Bera sık sık onun karbon kopyası gibi görünen kardeşi Tsotne ile birlikte fotoğraf çekimleri yapıyor .

KATYA ZHARKOVA

KATYA

Katya Zharkova dünyadaki bütün kadınlara onların da bir model olabileceklerini gösteriyor. Katya, Belaruslu büyük beden bir model ve oyuncudur. Modellerin 0 beden olması gerektiği klişesini yıkıyor.

DEBORAH MORENA

Deborah Moreno

Deborah Moreno Hollandalı bir modeldir. Vitiligo hastası olan güzel kadın model olmak için hastalıkların engel olmadığını tüm dünyaya göstermeyi başardı. Cesur, güzel ve kendinden emin olan Morena diğer kadınlara her ne olursa olsun güzelliklerini kucaklamayı öğretiyor.

MELODİ MİKEL

MELODİ MİKEL

Bu Amerikan modeli dünyaya çillerin eşit derecede doğal ve güzel olduğunu gösteriyor. Harika bir kariyer geliştiren Mikel herkese gerçek bir ilham kaynağı oldu.

NATALIE WESTLING

NATALIE WESTLING

Natalie Westling adıyla doğan Amerikalı model pek çok ünlü markanın podyumunda boy gösterdi. Geçirdiği cinisyet değiştirme operasyonundan sonra 2019 yılında transseksüel bir birey olarak modellik yapmaya devam etti.

RESHMA QURESHI

Reshma Qureshi

Reshma Qureshi, hikayesini paylaşan tüm kadınlar için gerçek bir ilham kaynağıdır. 2016'da New York Moda Haftası'nda podyumda yürüdü ve kendine olan güveni tüm dünyayı hayran bıraktı. Bu Hint model aynı zamanda bir vlogger ve anti-asit aktivistidir.

MARJAN JONKMAN

Marjan Jonkman

Marjan Jonkman kesinlikle her gün gördüğümüz bir model değildir. Marjan aslen Hollandalıdır ve Instagram'da keşfedilmiştir . Şimdi tüm dünyadaki en iyi 50 model listesinde yer alıyor. Kadınsı, erkeksi veya nötr kıyafetlerle harikalar yaratmayı başaran birçok tasarımcı tarafından atipik olarak kabul ediliyor.

ÖYKÜ BASAŞ

ÖYKÜ BASAŞ

Öykü Başaş, bir moda dergisinde her gün görmediğiniz özelliklere sahip başka bir modeldir. Bu özellikleri moda dünyasında başarılı bir kariyere sahip olmasını engellemedi. Aynı zamanda bir Gucci şovunda yer alan ilk Türk modelidir.

SHUDU GRAM

SHUDU GRAM

Dünyanın ilk dijital süper modelidir. Gerçek biri olmasa da Instagram hesabında 210 binin üzerinde takipçisi var ve Balmain, Ferragamo veya Samsung gibi ünlü markalar için kampanyalar yaparak ünlendi.

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