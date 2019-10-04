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Bilecik'te Türkiye'de ender rastlanan fil şahin güvesi larvası görüntülendi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 04.10.2019 17:22 | Son Güncelleme

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Belenalan Köyü yakınlarında, Türkiye’de ender rastlanan fil şahin güvesi larvası görüldü.

Bilecik'te Türkiye'de ender rastlanan fil şahin güvesi larvası görüntülendi

Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu üyeleri doğa yürüyüşü yapmak için Osmaneli ilçesine bağlı Belenalan Köyü'ne gitti. Bir yaprak üzerinde gördükleri değişik tırtılı fotoğrafladılar. Ardından yaptıkları incelemede tırtılın, Türkiye’de ender görülen fil şahin güvesi larvası olduğunu öğrendiler.

'TESADÜFEN GÖRDÜK'

Grup üyelerinden Gürdal Sefer, tırtılı gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, “Tesadüfen gördük. Ormanlık alanda bir yaprağın üzerinde duruyordu. Resimlerini çektik, araştırma yaptık ve fil şahin güvesi larvası olduğunu öğrendik. Fil şahin güvesi deilephila elpenor, sphingidae ailesinde bir güvedir. Ortak adı, tırtılın filin gövdesine benzemesinden türetilmiştir. Orta Avrupa'da en yaygın olanıdır ve Palearktik bölge boyunca dağılmıştır. Kendine özgü zeytin ve pembe renklendirmesi, onu kendi yelpazesinde en tanınabilir güvelerden biri yapar. Tehlike durumunda, vücudun bir bölümünü gözlerle şişirebilir. Kafasını içeri çeker, ön bacaklarını yüzeyden koparır. Aynı zamanda bir yılan gibi olur. Vücudun etkileyici büyüklüğü göz önüne alındığında, kuşlar gibi düşmanlar savaşmamayı tercih eder. Türkiye'de nadir görülen bir güve olduğunu öğrendik.” şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
fil şahin güvesi Bilecik

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