Bilgisayar Programcılığı mezunları ne iş yapar? Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Bilgisayar Programcılığı önlisans bölümü olduğundan YKS'nin TYT sınavında alınan puanlar önem kazanır. Öğrenciler, TYT'de bilgisayar programcılığı için istenilen taban puanı alabildikleri sürece bölüme girmeye hak kazanırlar. Bu bölümü okumak isteyen adayların bölümü kazanmak için belirli bir puana ulaşmaları gerektiği gibi bazı yeteneklere de sahip olması beklenir.

Bilgisayar Programcılığı bölümünü okuyacak öğrencilerde analitik düşünme, organizasyon yeteneğine sahip olma, yazılım diline hakim olabilme, zamanı verimli bir şekilde kullanıp planlı olma ve sözlü yazılı olarak iletişim becerilerinde kabiliyetli olmaları gibi özellikler de aranır. Ayrıca öğrencilerin bilgisayar ve bilgisayarın özelliklerine hakim olabilecek yapıya da sahip olması beklenir.

Birçok bilgisayar programcılığı bölümü mezunu iş hayatına atıldıklarında çeşitli yerlerde, kurum ve kuruluşlarda iş imkanı şansı bulur.

Bilgisayar Programcılığı Bölümü Nedir?

Bilgisayar Programcılığı, bilgisayar programlama pozisyonları için gereksinimleri sağlamaya çalışan bölümdür. Bu bölümden mezun olanların bilgisayar programlarını başarılı ve düzgün bir şekilde kodlaması, yazılım dilini öğrenmeaı, yazılım programlarının yorumlayabilmesi amaçlanır. Bilgisayar programcılığı bölümünün asıl amaçlarından biri de sektöre yazılım alanında kalifiyeli elemanlar katıp piyasanın gelişmesini sağlamaktır.

Bilgisayar Programcılığı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Bilgisayar Programcılığı bölümü bir önlisans bölümüdür. 2 yıllık eğitim sürecine sahiptir. Bu bölümün bazı üniversitelerde ikinci öğretim denilen akşam okulunda da okunma ihtimali bulunur. Bilgisayar bölümünün eğitim süresinin olduğu kadar dersleri de geniş bir alana sahiptir. Bilgisayar programcılığı bölümünün bazı dersleri bilgisayar mühendisliği bölümüyle benzerlik gösterir. 4 ara yıl içeren bu bölümün dersleri oldukça ayrıntılıdır. Bilgisayar Programcılığı bölümü dersleri aşağıda verilmiştir:

Algoritma

Programlamaya Giriş

Sayısal Elektronik

Entegre Ofis

Genel Matematik

İnternet Programcılığı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Python Programlama

Mesleki Matematik

Nesne Yönelimi Programlama

Bilgisayar Donanımı

Bilgisayar Ağ Sistemleri

Görsel Programlama

Mikrobilgisayar Sistemleri

İşletim Sistemleri

Bu dersleri başarılı şekilde bitiren Bilgisayar Programcılığı öğrencileri, bölümlerinden mezun olma hakkı kazanır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler "Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı Diplomasına" sahip olur. Bu diplomayı alan mezunlar iş hayatlarına başlayabilecekleri gibi DGS sistemi ile sınava girerek bazı 4 yıllık lisans bölümlerinde okuma imkanı bulurlar. Bu lisans bölümlerinden bazıları aşağıda verilmiştir:

Yazılım Mühendisliği,

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,

Bilgisayar Bilimleri,

Bilgisayar Mühendisliği,

Meteoroloji Mühendisliği,

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,

Endüstri Mühendisliği,

Uzay Mühendisliği,

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri,

Matematik-Bilgisayar,

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,

İstatistik,

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,

Fizik,

Fizik Mühendisliği,

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilgisayar Programcılığı Mezunları Ne İş Yapar?

Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olan programcılar için diplomalarını aldıktan sonra iş arayışına başlanır. Bilgisayar programcıları için çeşitli iş imkanları bulunur. Kod yazmak, prototip formüle etmek, yazılımlar oluşturmak, gereken maddeleri analiz ederek programlama sırasındaki öncelikleri belirlemek, program geliştirmeleri yapmak, hata ayıklama kodu oluşturmak, müşteri bilgi mahremiyetine sadık kalmak, kod kütüphaneleri oluşturmak, testler yaparak program işleyişini onaylamak bu imkanlardan bazıları olarak örneklendirilebilir.

Bilgisayar Programcılığı mezunları iş imkanları açısından oldukça şanslıdır. Geniş yelpaze içerisinde birçok yerde birçok iş imkanına sahip olabilirler. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, bilgisayar programcısı olabileceği gibi bilgisayar teknisyeni ya da yazılım elemanı unvanlarına da sahip olabilir. Gelişen teknoloji ile birlikte iş imkanlarının daha da artacağı, sektörün fazlasıyla yükseleceği öngörülür.

Bilgisayar Programcılığı Mezunları Nerelerde Çalışır?

Bilgisayar programcılığı bölümü içerisinde bilgisayar, yazılım, programcılık ve teknoloji alanlarını barındırdığından geleceğin mesleği olarak görülür. Bu bölümün geleceğin mesleği olarak görülmesi bilgisayar programcılığı mezunları için iş hayatında avantaj sağlar. Bilgisayar programcılığı bölümü mezunları için hemen hemen her yerde çalışma imkanı vardır. Mezunların çalışma olanağı bulacağı yerler aşağıda verilmiştir:

Yazılım firmalarında

Oyun firmalarında

Mobil uygulama geliştirici firmalarda

Bilişim firmalarında

Bilgisayar üretim merkezlerinde

Hosting firmalarında

teknik servislerde

web tasarım firmalarında

Bilgisayar programcılığı mezunları bu firmalar dışında daha birçok farklı şirkette çalışma imkanlarına sahiptir. Bu bölüm üzerine eğitim alan kişiler ne kadar kendini geliştirirse iş imkanları da o kadar artar. Bilgisayar programcılığı mezunlarının özel sektörde iş olanakları da bu duruma bağlı olarak değişir. Bilgisayar programcıları birçok iş yerinde, firmalarda, ajanslarda çalışma imkanı bulur.

Bilgisayar programcılığı bölümü için özel sektörde kamuya göre daha çeşitli iş imkanları bulunur. Teknolojinin gelişmesi ile artan ihtiyaçlarla birlikte bilgisayar işi ile ilgili firmaların da giderek artış göstermesi bu çeşitliliğe olanak tanır.

Bilgisayar programcılığı mezunlarının kamuda iş olanakları da çeşitlidir. Bölümden mezun olan bilgisayar programcıları, KPSS'ye girerek kamuda çalışma olanağı bulurlar. Bilgisayar programcılığı mezunları; memur, bilgisayar işletmeni, tekniker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı, büro personeli unvanlarıyla iş hayatına atılıp kariyer basamaklarında ilerleme şansına sahiptir.



